Incontro con Leila Falà Magnini al Pentatonic

Domenica 23 marzo 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Incontro con Leila Falà Magnini e il suo libro Rumore di fondo, (puntoacapo 2023)

In conversazione con l’autrice: Mariella De Santis e Anna Maria Curci

Leila Falà Magnini è nata ad Ancona, ha studiato al Dams con G. Scabia e alla scuola di Teatro Galante Garrone, ha collaborato a fondare il Centro Documentazione delle Donne, si è occupata di comunicazione, teatro; attrice per diversi anni, ha lavorato all’Università come impiegata. Fa parte dal 2006 al 2016 del Gruppo ’98 Poesia e dal 2015 al 2021 della redazione della rivista “Voci della Luna”; dal 2017 fa parte del gruppo dei Narratori della strage del 2 agosto; fa parte della SIL – Società Italiana delle Letterate.

Tra le sue pubblicazioni figurano: Prontuario lirico di autodifesa muliebre 2022, raccolta di quattro sillogi delle autrici Alessandra Carnaroli, Leila Falà, Francesca Genti e Anna Toscano (Edizioni Sartoria Utopia 2022); Cosa fare da grande (raccolta inedita) ha vinto il premio teatrale Reading sul fiume 2017; Certe sere altri pretesti” l’e-book con la Recherche, Della propria voce” (Qudu 2016), antologia del Gruppo 98 poesia, curatela; Mobili e altre minuzie (Dars 2015) (Premio “Paese delle Donne” Roma, 2017); Oggetti (in memoria della strage di Ustica) in È negli oggetti che ti ricerco (Corraini, 2013); Cosa pensano lei e lui quando non parlano più d’amore, testo teatrale messo in scena con Il Gruppo Libero Teatro, 2005. Niente politica, tutta famiglia. Monologo per attrice sola. testo teatrale messo in scena con Il Gruppo Libero Teatro, 2007. Rumore di fondo è la sua pubblicazione più recente.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

