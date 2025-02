Incontro con Maria Teresa Ciammaruconi al Pentatonic

Domenica 9 marzo 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Incontro con Maria Teresa Ciammaruconi e i suoi libri Il dono, Edizioni Croce 2024 e Lezioni di italiano, Edizioni Croce 2025

In conversazione con l’autrice: Maria Teresa Giannì e Anna Maria Curci

Maria Teresa Ciammaruconi

È nata a Roma dove vive. Ha ideato e coordinato rassegne e opere collettive come Percorsi inversi (in collaborazione con le scuole di teatro), Folli tra le righe (sul rapporto tra arte e follia), Italia nuda (calendario 2010); Corpo a corpo (incontro tra poesia e pittura). Ogni rassegna ha avuto come obiettivo la sinergia tra diversi linguaggi artistici.

Con poesie, racconti e saggi è presente in riviste, antologie e rassegne.

Sillogi personali di poesia pubblicate: – Liopè – 1998 ed. Artecom; – Iperpoema – 2004 ed. Fermenti; –Donne Madonne e Santi – 2006 ed. Lepisma; – Tuttominuscolo – 2009 ed. Azimut; – I volti di Lou – 2012 ed. cfr, ibrida; – Trasloco – 2015, ed. Leggeredizioni; – Lezioni di italiano – Edizioni Croce 2025; – Esercizi di Stile – Ed. Progetto Cultura (in via di pubblicazione)

Ha pubblicato i romanzi: Nel segreto dei nomi ed. Ad est dell’equatore 2022; Il dono Edizioni Croce 2024. Insieme a Stefano Tranquilli collabora attualmente con testi di saggistica alla rivista online Dromo diretta da Mariella De Santis e Raffaele Bracalenti; e come volontaria insegna nella scuola di italiano per immigrati Penny Wirton diretta da Eraldo Affinati.

*Ingresso con tessera dell'Associazione 2025 (5€).

