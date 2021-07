Incontro con Sonia Caporossi al “Villaggio Cultura-Pentatonic”

Giovedì 22 luglio 2021, alle ore 20,30 presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura-Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma* Laurentina, Incontro con l’autrice: Sonia Caporossi e i suoi libri Taccuino dell’urlo, Marco Saya 2020 – Taccuino della madre, Progetto Cultura 2021.

Reading poetico-musicale con interventi di Sonia Caporossi, Elisabetta Destasio (letture), Andrea Moriconi (chitarra), Cinzia Marulli e Anna Maria Curci

«Il Taccuino dell’urlo, raccolta compatta e omogenea, anche in ragione di una accorta ‘regia delle voci’, offre un esempio efficace sia della scrittura felicemente massimalista di Sonia Caporossi, sia delle “opere-mondo” coinvolte, più che per allusioni o per omaggi, per veri e propri atti d’amore». (Anna Maria Curci)

«La poesia di Sonia Caporossi, in questo Taccuino della madre, raggiunge una vetta altissima: siamo di fronte a una “parola nuda”, diversa dalla poesia già precedentemente pubblicata dalla poetessa. Qui […] il lessico diviene più fluido […]: la “parola” è assoluta». (Cinzia Marulli)

Sonia Caporossi (Tivoli, 1973) è musicista, poetessa, prosatrice, critica letteraria e saggista. Ha pubblicato numerosi libri. Tra i più recenti, ricordiamo il saggio critico Le nostre (de)posizioni. Pesi e contrappesi nella poesia contemporanea emiliano-romagnola, con E. Campi (Bonanno 2020); la curatela su G. Leopardi, L’infinita solitudine. Antologia ragionata delle poesie (Marco Saya 2020); la silloge poetica Taccuino dell’urlo (Marco Saya 2020), finalista al Premio Montano 2020; il volume Opus metamorphicum (A & B Editrice 2021); il quaderno di poesia Taccuino della madre (Progetto Cultura 2021, collana “le gemme” curata da Cinzia Marulli). Dirige per Marco Saya Edizioni la collana di classici italiani e stranieri “La Costante Di Fidia”. Collabora con Poesia Del Nostro Tempo, “Versante Ripido”, “Bibbia d’Asfalto”. Dirige inoltre “Critica Impura”, “Poesia Ultracontemporanea”, “disartrofonie” e conduce, su NorthStar WebRadio, la trasmissione “Moonstone: suoni e rumori del vecchio e del nuovo millennio”. Vive e lavora nei pressi di Roma.

* ingresso con tessera ARCI 2021; è possibile tesserarsi in sede. Prenotazione obbligatoria.