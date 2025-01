Incontro con Umberto Apice all’Associazione Pugliese di Roma

Giovedì 6 Febbraio 2025 alle h 18, in Sala Roma in Via Aldrovandi, 16, l’Associazione Pugliese di Roma organizza un incontro con Umberto Apice (Magistrato, Scrittore) che offrirà spunti di riflessione e di discussione.

Programma della Serata

Introduce: Irene Venturo (Presidente Ass. Pugliese)

Presiede: Antonio Augenti (Scrittore e Saggista)

Relatori:

Rino Caputo (Critico Letterario)

Corrado De Martini (Avvocato)

Bruno Capponi (Avvocato, Scrittore)

Testimonianze:

Ylli Pace (Avvocato)

Vincenzo Geraci (Magistrato)

Claudia Laganà (Ufficio Stampa)

Giorgio Orano (Magistrato, Scrittore)

Girolamo Bongiorno (Avvocato, Giurista)

Voci Recitative:

Antonino Anzaldi (Attore)

Daniela Piccioni (Avvocato, Attrice)

Umberto Apice

Nato a Torre del Greco, vive a Roma. Magistrato, ha svolto da ultimo le funzioni di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione. Autore di varia saggistica giuridica, ha cominciato, già negli anni Settanta, a pubblicare testi di narrativa sulla rivista “Nuovi Argomenti”.

In seguito sono apparsi in volume alcuni suoi romanzi ( tra cui: Nelle stanze di Joyce, Vertigo Edizioni, 2013; Anni e disinganni, Novecento editore, 2015 ) e un volume di racconti ( Questa conoscenza ultima, Novecento Editore, 2014).

Nel 2022 è uscita una singolare e corposa opera saggistica sulle interrelazioni tra Diritto e Letteratura ( Una musa per Temi. Diritto e processi in letteratura, Lastaria editore ).

