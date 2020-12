Iniziativa natalizia a Villa Tiburtina: riaprire subito il polo sanità territoriale

Oggi a distanza di due mesi dalla prima assemblea pubblica al Parco Cicogna e con oltre 1500 firme raccolte nei numerosi banchetti sparsi nel quartiere, l’Assemblea “Riapriamo Villa Tiburtina” ha percorso le strade del quartiere per un volantinaggio natalizio.

L’iniziativa ha avuto simbolicamente come meta finale il cortile di Villa Tiburtina, dove abbiamo lasciato pacchi regalo e un albero di Natale carico di richieste per il futuro: una medicina territoriale pubblica e efficiente tramite un punto sanitario che sappia prendere in carico i bisogni socio-sanitari delle persone e che cerchi l’interlocuzione con il territorio.

In tempo di Coronavirus, in cui si fa un gran parlare di sanità territoriale, chiediamo da subito l’apertura di un ambulatorio pubblico nel territorio di Rebibbia-Ponte Mammolo che ne è sprovvisto ormai da più di 10 anni.

Il 28 dicembre avremo modo di presentare le nostre proposte alla Fondazione Lorillard Spencer Cenci, in attesa che anche le altre istituzioni coinvolte – Università La Sapienza, Asl Rm2, Municipio IV, Comune di Roma e Regione Lazio – ci diano finalmente una risposta e ci ricevano per un confronto, come chiesto dall’assemblea all’inizio della campagna.