Inizio spumeggiante della Roma 7 Volley

La Amin 21K Roma 7 Volley inizia la sua avventura nel campionato di serie B maschile girone H con una grande vittoria casalinga contro la VBA Olimpia Sant’Antioco, squadra giovane ma con buon prospettive.

Il primo set i nostri ragazzi riescono subito ad imporsi sugli avversari, complice la lunga trasferta giornaliera. Le numerose battute ficcanti dei nostri, unite agli attacchi dal centro di Teti e Casini non hanno lasciato giocare il Sant’Antioco.

Nel secondo set si invertono le parti. Sant’Antioco parte benissimo e grazie al suo opposto Battaglia mette subito sotto pressione i nostri che tentano nel finale una rimonta ma il distacco era troppo grande. Rosati e Leonardi tengono tutte le bordate degli attaccanti avversari ma non riusciamo ad essere ficcanti in attacco.

Nel terzo set sono di nuovo i nostri che si portano subito avanti e rimettono la partita in carreggiata. Morazzini al servizio e Morelli in attacco portano a segno i distacchi decisivi. Un doppio cambio con Carattoli e Vendetti mette fine alle speranze degli avversari.

Il quarto set Paolucci e compagni ripartono come da copione. Sul 19-17 per noi c’è un momento di smarrimento che riapre la partita. I sardi si portano avanti su un pericoloso 21-20. Qui è uscita tutta l’esperienza dei nostri che hanno approfittato di errori banali e di battute sbagliate per riportarsi pari e poi andare a vincere con un sofferto 32-30.

Soddisfatti della prestazione, vi diamo appuntamento a domenica prossima per la sfida esterna contro la Lazio.

Amin 21K Roma 7 Volley – VBA Sant’Antioco Cagliari 3 – 1 (25-12; 20-25; 25-14; 32-30) Amin 21K Roma 7: Paolucci, Catalli, Morelli C. (K), Morazzini, Casini, Teti, Rosati, Leonardi. A disposizione: Carattoli, Vendetti, Ceccarelli, Ricci, Genovesi, Marziali. Allenatori: Morelli I., Garritano.