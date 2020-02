Intervento con AMA su via Palmiro Togliatti

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio comunica quanto successo la scorsa settimana in viale Palmiro Togliatti sul suo profilo Facebook.

“All’altezza del civico 740, fino a giovedì scorso, erano presenti alcuni rifiuti abbandonati, molti dei quali carbonizzati. Ennesimo caso di inciviltà e grave inquinamento del territorio che è stato però prontamente contrastato e condannato dal Municipio. Giovedì, infatti, gli operatori AMA, in collaborazione con l’Assessorato, sono intervenuti per rimuovere le molteplici bottiglie di plastica e cartoni incendiati e presenti sul luogo. Il decoro è stato quindi ripristinato, così come è successo in via delle Spighe 102 sempre negli stessi giorni, seppur con difficoltà.

“In entrambi i casi, infatti, vi era la presenza di rifiuti combusti e ciò ha rallentato le operazioni di pulizia e il successivo smaltimento dal momento che, per questa tipologia di materiali, viene infatti attuata una procedura particolare di rimozione e non direttamente ed esclusivamente da AMA in quanto appunto rifiuti speciali e pericolosi.

A tal proposito l’Assessore Pulcini ha commentato: “Purtroppo situazioni critiche come questa sono complesse da gestire e le segnalazioni sono fondamentali. Ricordo che bruciare i rifiuti, oltre ad essere estremamente nocivo per la salute pubblica, genera dei costi elevatissimi per la collettività, per via dell’alto sforzo che richiede una simile operazione di ripulitura post-rogo. E’ quindi fondamentale recuperare il buon senso e il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Continuerò a monitorare attentamente il territorio grazie anche al prezioso aiuto dei cittadini”.