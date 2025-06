Ipoacusia, l’associazione “La Chiocciolina” illustra le opportunità della teleaudiologia

Sabato 21 giugno presso la Casa del Municipio IV “Villa Ipazia di Alessandria”, l’Associazione La Chiocciolina ODV ha organizzato due incontri di aggiornamento tecnologico su apparecchi acustici digitali e impianti cocleari, dopo una prima giornata che si era svolta il 31 maggio.

La Chiocciolina ODV è una Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore, formata esclusivamente da persone sorde e famiglie di persone sorde. Nata nel 2000 l’Associazione – che opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale – mette in campo quotidianamente attività per superare e contenere le situazioni di disagio comunicativo e le difficoltà d’inclusione sociale, scolastica e lavorativa che le persone sorde sono ancora costrette ad affrontare.

La Presidente Bianca Garofalo, nel corso del suo intervento introduttivo, ha ricordato come “queste giornate, che la Chiocciolina vuole replicare periodicamente dal 2016, sono l’occasione per dare una corretta informazione sui diversi tipi di ipoacusia, offrire un aggiornamento puntuale sulle evoluzioni tecnologiche che riguardano non solo gli impianti cocleari e gli apparecchi acustici digitali, ma anche gli accessori e la connettività e ragionare insieme sui servizi disponibili e sulla possibilità/opportunità di introdurre la teleaudiologia”

Nutrita presenza istituzionale in rappresentanza dell’amministrazione municipale. Erano presenti il vicepresidente del consiglio e della Commissione Politiche Sociali Valerio Palmaccio, la Presidente della Commissione Scuola Danila Fruci ed il capogruppo PD Federico Proietti. Proietti, nel congratularsi per l’importante traguardo raggiunto dei 25 anni di attività, ha ringraziato la Chiocciolina ONLUS per il prezioso ed attento lavoro di inclusione, tutela ed informazione che svolge per chi vive in condizioni di fragilità. “Un lavoro fondamentale per il nostro territorio, per Roma Capitale e Regione Lazio fatto con una predisposizione al dialogo con le Istituzioni che per noi, Municipio Roma IV, ha significato molto in termini di superamento di alcune delle barriere che le persone sorde vivono quotidianamente“. Palmaccio ha ribadito, come dichiarato durante il Piano Sociale, che “sia l’assessorato che la commissione politiche sociali sono vicini alle realtà come la Chiocciolina, e quindi cercheremo di dare massima visibilità a tutte le associazioni utilizzando lo stesso metodo, ovvero che ogni fine progetto sarà accompagnato con un audizione in commissione per dare seguito e riproporre in modo ciclico il progetto, e soprattutto pubblicizzata sui canali ufficiali del municipio. Non è un caso che in molte occasioni le persone vengano a conoscenza di tali progetti proprio con i social“. La Presidente Fruci ha sottolineato che “eventi divulgativi annuali come questo, a cui già ho avuto l’ onore di partecipare negli scorsi anni, servono a superare paura, pregiudizio e superficialità. Non si tratta solo di sordità ma di un metodo di informazione e di attenzione ai bisogni di ogni persona che ci ha migliorati nell’organizzazione pratica e nell’approccio comunicativo, e che realmente costruisce inclusione. Come presidente della Commissione Scuola ho aggiunto l’importanza degli screening tempestivi, della vicinanza alle famiglie e il lavoro per l’ insegnamento della LIS per bambini, bambine, ragazze e ragazzi dei nostri I.C.Comprensivi“.

Per tutti gli incontri è stata garantita la piena accessibilità a tutte le persone sorde ed ipoacusiche grazie alla presenza della Dott.ssa Tiziana De Chiara, Interprete LIS e all’utilizzo di slides e sottotitoli.

Inoltre, al piano terra di Villa Ipazia, l’Associazione – di cui ricorre quest’anno il 25ennale – ha anche allestito una mostra con dei pannelli visivi. Una parte di questi è stata ideata e disegnata a fumetti da una squadra di quattro giovani socie, Valentina Marmini, Alessandra Ricci, Valentina Belli e Aurora Pavesi, che hanno voluto raccontare la storia/odissea di una “giornata tipo che una persona sorda in quanto tale potrebbe trovarsi a dover affrontare”.

Sui restanti pannelli è stata raccontato, attraverso un collage di foto e locandine, cosa è l’ Associazione, quali sono i suoi valori e come questi vengono messi in campo con le varie iniziative realizzate.

Alle 2 giornate hanno partecipato complessivamente circa 120 persone che hanno apprezzato l’iniziativa ritenendola utile, interessante, piacevole e ben organizzata così come certificato dai moduli di gradimento riconsegnati.

Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni sulle attività di volontariato svolte da “La Chiocciolina”, la loro sede operativa è a Roma in zona Tiburtina e precisamente in Via Rivisondoli 9, all’interno di un complesso scolastico e a pochi metri dalla fermata della Metro Rebibbia.

