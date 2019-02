Italiani due volte: per nascita e per scelta

Avvicinandosi la ricorrenza del Giorno del Ricordo, comunichiamo le iniziative che il Comitato Provinciale di Roma della ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) ha organizzato nella nostra città o alle quali partecipa:

Martedì 5 febbraio, ore 20.30, presso il cinema Europa (Corso d’Italia, 107), evento speciale: proiezione del film “Red Land” (Rossa Istria).

Saranno presenti i produttori, l’attore Franco Nero, rappresentanti degli esuli, autorità politiche e istituzionali.

Venerdì 8 febbraio

Celebrazione del Giorno del Ricordo presso la Casa del Ricordo (Via San Teodoro, 72), in collaborazione con la Società di Studi Fiumani: “La tragedia dell’Esodo Giuliano-Dalmata e delle Foibe” con proiezione di filmati e interventi dei dirigenti delle Associazioni, testimoni e di rappresentanti delle istituzioni; ingresso libero.

Sabato 9 febbraio

ore 9.15, deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria da parte della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi e del Presidente del Comitato Provinciale di Roma dell’ANVGD, Donatella Schürzel, alla presenza delle autorità istituzionali.

ore 11.00, Cerimonia commemorativa del “Giorno del Ricordo” presso il Quirinale, su inviti già effettuati da parte della Presidenza della Repubblica.

ore 16,30 con il Municipio di Roma IX, deposizione di corone d’alloro al Monumento ai Martiri delle Foibe Istriane presso il piazzale della Metro Laurentina e, a seguire, al Cippo ai Caduti Giuliano-Dalmati sulla via Laurentina, alla presenza delle autorità Municipali, Comunali, di Roma Città Metropolitana e della Regione Lazio. Conclusione della Cerimonia in piazza Giuliani a Dalmati al monumento all’Esilio.

Domenica 10 febbraio

ore 9,00 “Corsa del Ricordo” organizzata dall’ASI con il patrocinio del Comitato ANVGD di Roma. Raduno in piazza Giuliani e Dalmati, registrazione dei partecipanti e gara competitiva (10 km) e non competitiva (5 km). Iscrizioni entro le 8:30. Per informazioni rivolgersi all’ASI tel. 339.1061947; sito web: www.corsadelricordo.it

ore 12,00 Santa Messa solenne in suffragio dei Martiri delle foibe presso la Chiesa di San Marco Evangelista in Agro Laurentino in piazza Giuliani e Dalmati.

Lunedì 11 febbraio

ore 9.30, Commemorazione ufficiale del “Giorno del Ricordo” presso il Campidoglio, Sala della Protomoteca, a cura del Comune di Roma e del Comitato Provinciale di Roma ANVGD, alla presenza delle autorità istituzionali, con interventi di studiosi; ingresso libero.

Inoltre, la nostra Associazione ha organizzato, dal 4 all’8 febbraio prossimo a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, la mostra “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente” l’esilio dei Giuliani, Fiumani e Dalmati alla fine del Secondo Conflitto Mondiale. Sarà presente una delegazione della nostra Sede romana.

Tra il mese di gennaio e i mesi successivi, rappresentanti della nostra Associazione saranno presenti in numerosi interventi presso scuole ed enti pubblici, tra i quali:

domenica 10 febbraio, a cura del X Municipio (Acilia), ore 10.30 celebrazione del Giorno del Ricordo a piazza Segantini

martedì 12 febbraio presso le “Scuderie Aldobrandini” di Frascati

lunedì 18 febbraio presso il Comune di Montecompatri

mercoledì 20 febbraio al Liceo Classico “Augusto” di Roma e, in date successive, presso l’Istituto “Villoresi” di Roma, la scuola media di Lariano e presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo a cura delle Biblioteche di Roma, incontro per commemorare il Giorno del Ricordo.

Nel mese di marzo, l’ANVGD di Roma, organizzerà e presenterà presso il Comune di Montalto di Castro la Mostra su “L’arte dell’Adriatico Orientale a Roma e nel Lazio dal V secolo ad oggi”.

Donatella Schürzel, Presidente del Comitato Provinciale di Roma dell’ANVGD