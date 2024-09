IX Municipio: “A rischio futuro Museo astronomico e Planetario”

«Ha da poco festeggiato i venti anni di attività ed è uno dei musei più amati della nostra città nonché il primo al mondo ad aver attribuito ufficialmente il nome a un asteroide, tuttavia il Planetario rischia di cessare per sempre la propria attività. Il museo astronomico ad esso collegato, infatti, ormai da una decina anni è chiuso per lavori e ora c’è il timore che venga smantellato definitivamente.

Ad alimentarlo alcune dichiarazioni dell’amministrazione capitolina circa la necessità di demolire e ricostruire un’area limitrofa al Planetario, che quindi resterà chiuso almeno in questo primo periodo. Per conoscere la situazione attuale, nonché il futuro, del museo astronomico e del Planetario, abbiamo protocollato due interrogazioni. Il Campidoglio non si nasconda dietro comunicazioni di circostanza e dica chiaramente cosa ha intenzione di fare di queste realtà che hanno dato un forte impulso a una stagione di innovazione nella divulgazione scientifica, sia a livello nazionale, che internazionale. E’ necessario avere conferma del mantenimento del Planetario all’Eur e occorrono subito fondi e interventi concreti per la riqualificazione e per la riapertura del Museo Astronomico: procrastinare è quanto di più deleterio ci possa essere. Abbiamo delle “perle” e non possiamo permetterci di perderle».

Così in una nota Flavia De Gregorio e Marco Muro Pes, rispettivamente capogruppo capitolino di Azione e capogruppo della Lista Civica Calenda in IX Municipio.

