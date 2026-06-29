Judo, stagione da incorniciare per gli Esordienti A del Collatino

Sabato scorso è arrivato il sigillo su una stagione straordinaria: gli Esordienti A della Blu 3000 hanno conquistato il primo posto nel Campionato Regionale di giugno, completando un percorso di assoluto livello.

Una stagione da ricordare, fatta di vittorie, crescita e conferme. Gli atleti della classe agonistica più giovane della Blu 3000 hanno infatti chiuso l’annata sportiva con uno straordinario poker di successi, imponendosi nel Campionato Regionale di febbraio, nel Trofeo Italia Calabria (femminile), nel Campionato Regionale “Trofeo CONI” e, appunto, nel Campionato Regionale disputato sabato scorso.

Un cammino che ha visto la società protagonista dall’inizio alla fine della stagione, distinguendosi per continuità di rendimento e qualità del lavoro svolto.

Oltre ai successi di squadra, sono arrivati numerosi piazzamenti individuali e la qualificazione di due giovani atleti alla Finale Nazionale del Trofeo CONI, a conferma della profondità e del valore del gruppo

Tra i protagonisti della stagione figurano Sofia Marie Acuram, Arianna Allegrini, Selene Anemone, Eleonora Aniballi, Emma Bacchiocchi, Samuele Dimitri, Lidia Fabbri, Vittoria Rossi, Caterina Ruisi, Simone Serafini e Davide Traini, ragazzi e ragazze che, con impegno e costanza, hanno contribuito ai successi della squadra

Dietro questi risultati c’è un progetto costruito nel tempo, fondato sulla qualità dell’insegnamento, sulla programmazione e sulla passione dello staff tecnico. Un percorso che guarda però oltre il risultato agonistico. «Per noi il successo non si misura soltanto nei trofei conquistati», spiega il tecnico sociale Beatrice Malagodi. «Si misura soprattutto nella crescita equilibrata delle ragazze e dei ragazzi, nei valori che imparano ogni giorno, nella fiducia che acquisiscono attraverso lo sport e nelle persone che stanno diventando. È questa la vittoria più importante e il patrimonio più prezioso costruito nel corso della stagione». Parole che sintetizzano perfettamente la filosofia della società, dove le medaglie rappresentano il punto di arrivo di un percorso educativo che mette al centro la formazione dei giovani, prima ancora dei risultati. Alla Blu 3000, ai tecnici, alle famiglie e a tutti gli atleti che hanno reso speciale questa stagione vanno i complimenti e i migliori auguri della nostra redazione, con l’auspicio che questo sia soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal tatami.

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