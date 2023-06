Il G.S.C. Tor Sapienza che quest’anno compie ben 38 anni di intensa attività ciclistica e che ha messo in bici generazioni intere, ha organizzato la 41ª Edizione del Ciclopellegrinaggio al Santuario della Mentorella.

Domenica 11 Giugno 2023, con la collaborazione del V Municipio, ha preso il via, come ogni anno, il Ciclopellegrinaggio al Santuario della Mentorella, dedicato a personaggi del Ciclismo come Bartali, Pantani, Scarponi, Mondin, Vallorani per onorarne la memoria.

Questa edizione è stata dedicata a Gino Fabellini, uno dei fondatori di questa squadra ciclistica: una persona buona, sempre pronto a dare una mano a chi ne avesse avuto bisogno, e a Davide Rebellin, valente professionista che ha corso fino a tarda età .

La partenza del Ciclopellegrinaggio è avvenuta alle ore 7.30 dalla sede della squadra organizzatrice, la Parrocchia S.Vincenzo De Paoli in via di Tor Sapienza 52.

Al via moltissime Squadre: Tutti a Ruota, Bertucci, AS.ROMA, Disoflex, Relax, San Cesario, Esercito, e naturalmente il G.S.C. Tor Sapienza.

il via è stato dato dal presidente del V Municipio Mauro Caliste e da Edoardo Annucci, Assessore V Municipio che che si sono complimentati con il G.S.C. Tor Sapienza che da tantissimi anni organizza questo Ciclopellegrinaggio.

Nell’occasiione è stata offerta una targa della manifestazione al veterano del G.S.C. Tor Sapienza Chiocchio Claudio che ha compiuto 80 anni.

Il tantissimi ciclisti venuti da più parti di Roma e provincia hanno disegnato un serpentone colorato che ha percorso via di Tor Sapienza, via Collatina, via Longoni, via Prenestina, Palestrina, Castel S.Pietro, Capranica. Qui veniva servito il ristoro approntato da Santori Roberto e Enzo Annucci per rifocillare tutti i ciclisti.

Finito il ristoro si ripartiva da Capranica per giungere al Santuario della Mentorella dove erano i famigliari al seguito.

Un elogio va a Corrado Pestrin che ha voluto fare tutto il percorso fino al Santuario in memoria dell’amico Gino Fabellini anche non avendo un allenamento adeguato, accompagnato da sua moglie Isabella Claudi; e al nostro fotografo Pierluigi Laureti che strada facendo fotografava i numerosi ciclisti.

Il presidente Enzo Annucci ha ricordato le persone Gino Fabellini e Davide Rebellin e quanto hanno fatto per il Ciclismo. Dopo la santa messa è stata impartita la benedizione a tutti i partecipanti che sono accorsi anche con le famiglie ed è stata consegnata una targa a padre Adam, rettore del Santuario, che ha ringraziato.

Al G.S.C. Tor Sapienza va un plauso per il suo impegno nel portare avanti questo Ciclopellegrinaggio, tanto caro a Mons, Gian Battista Mondin, che insieme a Bruno Vallorani e Gambacurta hanno dato vita a questa iniziativa .

A tutte le squadre più numerose è stata data offerta una targa ricordo.

Un ringraziamento va anche al Comando dei vigili urbani del V Municipio per l’assistenza.