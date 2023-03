La cerimonia in memoria delle vittime del bombardamento del quartiere Pietralata del 3 marzo 1944

Si è svolta questa mattina 3 marzo 2023, alle ore 10.30, in largo Beltramelli a Roma, l’annuale cerimonia, in ricordo del 79° anniversario delle vittime del bombardamento del quartiere di Pietralata, avvenuto il 3 marzo 1944.

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura e alla Memoria del IV Municipio, la cerimonia ha avuto un buon numero di partecipanti.

L’Amministrazione municipale era rappresentata dall’Assessore in persona, Maurizio Rossi, che ha deposto una corona in memoria delle vittime ed ha parlato dell’inutilità di tutte le guerre che, oltre alle vittime, lasciano tutta una serie di spiacevoli e disastrose situazioni (distruzione, vedove, orfani, invalidi, ecc.).

Per il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, erano presenti il Presidente, Pericle E. Bellofatto e i Consiglieri Dolores Cantelli, Antonio Di Nuzzo, Piero Grattarola e Teresa Misuraca.

E’ intervenuto anche il parroco di San Romano Martire, don Julio che, dopo aver concordato sull’inutilità delle guerre ed altre considerazioni, ha benedetto il monumento ai caduti, posto nella piazza e, dopo la recita di un Padre Nostro, ha impartito la benedizione anche ai convenuti.

Presente anche un rappresentante dell’A.N.P.I., del quale, però, non conosciamo le generalità.

Alla cerimonia, inoltre, sono intervenuti un sopravvissuto al bombardamento (Sig. Franco Mariani, 6 anni all’epoca del fatto) e i familiari di alcune vittime (Sigg. Mariani, omonimi del primo, ma non parenti; Proietti e Fratini).

Alcuni di loro hanno raccontato le loro storie legate all’evento (i tre fratelli Mariani, che persero il padre Bruno e restarono orfani; il Sig. Proietti, che ogni anno depone una corona a titolo personale ed ha fatto un discorso molto articolato ed apprezzato; e parenti della famiglia Fratini).

E’ emersa anche la volontà, da parte della famiglia Mariani di pubblicare un libro sull’evento, che non viene ricordato nella maniera dovuta e cercano notizie in merito.

Analoga cerimonia era prevista, a seguire, in via F. Fiorentini 7, alle ore 11.30, dove è collocata una lapide in ricordo delle oltre 120 vittime del bombardamento della omonima ditta.

Nelle foto alcuni momenti della cerimonia