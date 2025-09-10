La diagnosi e l’abilitazione del bambino con deficit visivo

L’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” di Bologna, insieme a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ASP S. Alessio MdS e IAPB Italia ETS, promuove il Convegno Nazionale AMGO 2025, un appuntamento di rilievo dedicato alla diagnosi precoce e all’abilitazione dei bambini con deficit visivo.

Il Progetto AMGO (A me gli occhi), nato per la prevenzione dell’ambliopia nella primissima infanzia, si è negli anni ampliato fino a diventare un riferimento nazionale per la salute visiva, la formazione specialistica e il sostegno alle famiglie.

Il convegno, in programma a Roma il 19 settembre, prevede una sessione mattutina con workshop pratici dedicati alla clinica e una sessione pomeridiana con tavole rotonde e dibattiti multidisciplinari. Saranno presenti oculisti, ortottisti, logopedisti, tiflotecnici, psichiatri e neuropsichiatri infantili.

Ai partecipanti verranno riconosciuti crediti ECM tramite piattaforma FAD.

Info e iscrizioni: www.amgo.it – email: formazione@cavazza.it – Tel. 051 332090

