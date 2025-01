La Festa del tesseramento dell’Associazione La Chiocciolina ODV

Domenica 19 gennaio 2025, ore 11:00, via Rivisondoli 9: una data da segnare in agenda per chi crede in un mondo più inclusivo.

L’Associazione La Chiocciolina ODV, punto di riferimento per persone sorde e ipoacusiche, celebra la sua Festa del Tesseramento, un appuntamento importante per rafforzare il legame con la comunità e promuovere nuovi progetti di integrazione.

Una storia di impegno e solidarietà

Fondata nel 2000 come Onlus, La Chiocciolina si è evoluta negli anni fino a diventare una Organizzazione di Volontariato (ODV), ottenendo nel 2022 l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Con oltre 300 iscritti e uno Sportello di Ascolto Gratuito che ha già lavorato 400 pratiche, l’associazione rappresenta un pilastro nella tutela dei diritti delle persone sorde.

Inclusione, sport, cultura: le mission dell’associazione

La Chiocciolina ODV non si limita a offrire supporto burocratico e legale, ma lavora attivamente per:

Favorire l’inserimento sociale delle persone sorde, rispettando le scelte individuali.

Promuovere l’accessibilità agli eventi sociali e culturali.

Incoraggiare la partecipazione ad attività sportive e artistiche inclusive.

Diffondere conoscenze scientifiche e tecnologiche legate alla sordità e ipoacusia.

Un’occasione per sostenere i diritti delle persone sorde

La Festa del Tesseramento è un’opportunità per i cittadini di sostenere l’associazione e conoscere più da vicino le sue attività.

Partecipare significa diventare parte attiva di una comunità che promuove l’inclusione e abbatte le barriere, affinché le persone sorde possano vivere appieno ogni aspetto della vita sociale.

“Ogni tessera è un gesto che fa la differenza”, ricordano i volontari de La Chiocciolina. Il 19 gennaio sarà una giornata di festa, condivisione e impegno.

