La Festa della Liberazione al Parco Giuliano Sangalli

Affollata Festa della Liberazione il 25 aprile 2026 al Parco Giuliano Sangalli nel cuore pulsante di Torpignattara. Il Parco è sempre frequentato quotidianamente da famiglie, bambini, anziani del quartiere.

Per questa importante ricorrenza nazionale il comitato di quartiere ha organizzato una grande Festa richiamando tantissimo pubblico attratto anche dal tradizionale picnic e delle numerose iniziative promosse da tante Associazioni di diverse etnie, con diverse attività tra memoria, performance, fitness. benessere, arte e musica, oltre all’occasione di un momento di aggregazione.

Questo evento straordinario ha saputo coniugare la memoria storica con il benessere fisico e mentale.

Molta attiva la ASD con il maestro Vizconte Kung Fu il quale è diventato un punto di riferimento per la comunità locale. La ASD Vizconde Kung Fu non si limita all’insegnamento delle arti marziali.

La sua missione è molto più profonda e si articola in tre pilastri fondamentali: 1) i Valori dello Sport, inteso come disciplina dei propri limiti; 2) la Salute: attraverso il Tai Chi Chuan che opera sulla postura , sulla respirazione e sulla riduzione dello stress, offrendo strumenti concreti per una via più sana; 3) La Cultura della Pace, in un quartiere multiculturale come Torpignattara, l’attività diventa un linguaggio universale che abbatte le barriere e promuove l’integrazione.

All’evento molta attiva anche l’Associazione He Ping Pace che con la presidente Xiaoyan Zhou che ha portato la gioia dei colori, tipici della cultura Cinese.

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