La Festa dell’albero agli Orti Urbani Valle dei Casali

L’Associazione Orti Urbani Valle dei Casali APS festeggia anche quest’anno la giornata dediata agli alberi.

Gli alberi sono una risorsa naturale contro il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, proteggere gli alberi e sensibilizzare i più piccoli sulle tematiche ambientali significa proteggere il nostro futuro: con questo obiettivo l’associazione organizza una giornata conviviale con laboratori e riflessioni sulle questioni ambientali.

La Festa dell’Albero, patrocinata dal Municipio XI, è in programma domenica 17 novembre in via Palàia 201.

Il programma:

Ore 12

Piantumazione di un corbezzolo e a seguire aperitivo e pranzo conviviale;

Dalle 15

Per tutte le bambine e i bambini, laboratorio per la realizzazione di candele con la cera delle api degli orti.

La LOCANDINA con tutte le informazioni e le modalità di prenotazione per il pranzo.

