La guerra fredda: storia e attualità con Silvio Pons al Pentatonic

Domenica 1° dicembre 2024, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina:

Conferenza del Prof. Silvio Pons: La guerra fredda: storia e attualità

Silvio Pons è Professore Ordinario di Storia Contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Il suo principale campo di interesse è la storia internazionale del XX secolo, con particolare riferimento al comunismo e alla guerra fredda. È autore, tra l’altro, di Stalin e la guerra inevitabile 1936-1941 (Einaudi 1995, Frank Cass 2002, Routledge 2014), L’impossibile egemonia. L’URSS, il PCI e le origini della guerra fredda 1943-1948 (Carocci 1999), La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991 (Einaudi 2012, Oxford University Press 2014), I comunisti italiani e gli altri. Visioni e legami internazionali nel mondo del Novecento (Einaudi 2021). Ha curato il Dizionario del comunismo nel XX secolo (Einaudi 2006-2007, Princeton University Press 2010). È stato General Editor della Cambridge History of Communism (Cambridge University Press 2017).

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

