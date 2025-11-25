“La Madonna del Parto” di Piero della Francesca. Alla Parrocchia S. Tommaso d’Aquino

La proiezione del documentario di Alessandro Perrella avverrà l’8 dicembre 2025 alle ore 16:30, presso la Parrocchia San Tommaso d’Aquino in via Davide Campari 74 a Tor Tre Teste. Un viaggio entusiasmante all’interno dell’opera del maestro di San Sepolcro.

Con immenso piacere abbiamo ricevuto dall’amico Teo Giannini la locandina di questo grande evento, da non perdere con ingresso libero, e lo rilanciamo attraverso il nostro giornale.

Appuntamento creato su iniziativa delle Associazioni: C.d.q. Nuova Tor Tre Teste Attiva, Volare ODV Roma Est, Viver Eco, Centro Culturare Lepetit – L’Incontro e con il sostegno dell’Associazione Città Alessandrina. E’ un evento che merita di essere vissuto.

Viaggio entusiasmante all’interno dell’opera del maestro di Sansepolcro

Finalmente un lavoro del grande maestro di Sansepolcro, Piero della Francesca, al centro di una produzione cinematografica e inserito nella realtà ambientale di Monterchi, porta privilegiata della Valtiberina Toscana.

Un contributo significativo alla conoscenza non solo delle straordinarie vicende occorse a questo affresco, ma anche la proposta di entrare nel complesso pensiero teologico, filosofico, scientifico e matematico del sommo artista che ci stupisce ancora per ricchezza di contenuti e perfezione assoluta della forma.

La Madonna del Parto è una delle espressioni più alte del Rinascimento.

La Madonna è incinta e, in piedi al centro di un baldacchino di prezioso broccato, si mostra a chi la guarda. È disposta di tre quarti, perché risulti ancora più evidente la sua gravidanza ormai avanzata e con la mano destra si accarezza il ventre, con un gesto di pudore e protezione ma anche di consapevole fierezza.

Gli occhi sono abbassati sul ventre ma la sua espressione sembra quasi presagire il destino del figlio che porta in grembo. Due angeli, simmetrici e speculari nei colori e nel disegno, con un gesto deciso e rapido aprono la tenda del baldacchino affinché i fedeli possano contemplare la Vergine, maestosa, solenne e allo stesso tempo umile, con la mano sinistra poggiata sul fianco e la veste leggermente scostata.

La storia dell’affresco ‘La Madonna del parto’ di Piero della Francesca, tra le opere più enigmatiche del rinascimento, conservata a Monterchi, in provincia di Arezzo.

Un capolavoro per secoli dimenticato rinviene alla luce grazie ai racconti di Angelo Perla, custode per tanti anni e che narra storie, da lui vissute o sentite raccontare attorno all’affresco; della professoressa Lina Guadagni, esperta di storia locale e delle vicende passate e recenti del capolavoro; del restauratore Guido Botticelli e del responsabile della diagnostica pre-restauro, Giuseppe Centauro, che hanno portato un contributo grazie al recupero di immagini autentiche dell’affresco.

