La mano, scienza, psiche, arte e letteratura all’Associazione Pugliese di Roma

Sabato 8 marzo 2025 alle ore 18, nella sede dell’Associazione Pugliese di Roma, in via Ulisse Aldrovandi 16, in Sala Italia, un pomeriggio insolito su un tema accattivante.

“La mano”, simbolo di creatività, cura e connessione, è al centro della nostra esistenza e i partecipanti avranno l’opportunità di esplorarla da prospettive mediche, artistiche, psicologiche e letterarie con ospiti illustri.

La Dr. Alessia Pagnotta, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’Ospedale Israelitico, nonché docente di Chirurgia della Mano alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

La Dr. Anna Maria Di Santo già insegnante di Psicologia della Sviluppo all’Università di Tor Vergata. La Dr. Giusy Caroppo, Storica dell’arte, è stata già nostra ospite il 20 Marzo 2023 come Relatrice su “DE NITTIS” regalandoci un POMERIGGIO SPECIALE. La presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo introdurrà l’incontro che sarà condotto dal prof. Rino Caputo. In conclusione ci sarà una piccola sorpresa e un momento conviviale con un informale “Vin d’honneur”.

