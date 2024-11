La memoria dell’ombra di Stefania Di Lino al Pentatonic

Domenica 17 novembre 2024, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina: Incontro con l’autrice: Stefania Di Lino e il suo libro La memoria dell’ombra, EdiLet 2024.

In conversazione con l’Autrice: Maria Agnese Moro e Anna Maria Curci

Stefania Di Lino è formatrice e docente abilitata per l’insegnamento di materie artistiche nei Licei. Artista, poeta, ma soprattutto sperimentatrice, organizza numerose manifestazioni culturali in cui spesso integra l’arte figurativa con quella della parola. Nel 2012 aderisce e partecipa per varie edizioni al World Poetry Movement con La Palabra en el Mundo. Nel 2012 pubblica Percorsi di vetro, con De-Comporre Edizioni; nel 2013 partecipa, con un suo testo critico, al Festival Mondiale della Poesia di Caracas, in Venezuela; nel 2017 pubblica La parola detta con La Vita Felice Edizioni; nel 2020 pubblica Il corpo del padre, Collana Le Gemme per Progetto Cultura; nel febbraio del 2024 pubblica La memoria dell’ombra, Collana Castalia, per Edilet Lazio. È presente nella Poetry Sound Library, mappa mondiale delle voci poetiche, curata dalla scrittrice e poetessa Giovanna Iorio. Nel settembre 2024 risulta tra i venti poeti selezionati invitati al Festival Internazionale delle Letterature “Pero Živodraga Živkovića” nella città di Zenica (Sarajevo) in Bosnia Erzegovina.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

