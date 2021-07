La panchina tricolore: Sogno o realtà?

Roma, 22 luglio 2021 – MUNICIPIO IX – Quartiere Giuliano Dalmata – Il Coordinamento delle associazioni degli esuli giuliano-dalmati si chiede: ma… la panchina tricolore in ricordo di Norma Cossetto e di tutte le vittime civili causate dalle varie dittature in Istria, che fine ha fatto?

La panchina doveva essere posizionata accanto al Cippo Carsico che onora i caduti giuliano dalmati di tutte le guerre in via Laurentina, di fronte all’edificio della protezione civile della Regione Lazio, ex Casa della Bambina Giuliana e Dalmata

.Una risoluzione votata all’unanimità dai Consiglio del Municipio di Roma IX non ha trovato, dopo svariati mesi ancora realizzazione.

Pur avendo più volte chiesto informazioni a riguardo nulla di fatto.

Marino Micich (Direttore Archivio Museo storico di Fiume)

Un esempio di panchina tricolore inaugurato il 10 febbraio 2021 a Cormano (MI).