La Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino riparte con il Concorso dei Presepi

La Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino al fine di rendere partecipe tutta la comunità parrocchiale alle festività natalizie 2022, ripropone per quest’anno la rassegna di Presepi del quartiere Prenestino.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di diffondere la tradizione del presepe. Una tradizione che deve la sua origine nella lontana notte di Natale del 1223, a Grecco, quando Francesco, rievocando la nascita di Gesù, organizzò una rappresentazione vivente dell’evento. Si narra che, durante la Messa, sarebbe apparso nella culla un bambino in carne ed ossa, che Francesco prese in braccio: da questo episodio la tradizione del presepe.

Le iscrizioni si effettuano a mano consegnando l’apposito modulo di iscrizione presso la segreteria della Parrocchia e/o in accoglienza, oppure via e.mail (con modulo firmato) a sanlucaroma.contenuti@gmail.com.

Il modulo è possibile ritiralo presso la postazione accoglienza della Parrocchia, oppure è possibile scaricarlo dal sito www.sanlucaroma.it, oppure da facebook www.facebook.com/sanlucaroma

Il termine per l’iscrizione è Lunedì 12 Dicembre 2022 ore 19.00.

L’evento conclusivo per la consegna dei diplomi di partecipazione ed eventuali premiazioni avverrà Domenica 15 Gennaio 2023 ore 17:30 presso il Teatro San Luca, in Via Renzo da Ceri,136

Anche questo evento è un segno di ripartenza dopo il lockdown, una festa che valorizza la Parrocchia e le tante persone che partecipano al Concorso mostrando le loro attitudine artistiche.

Ci sarà una giuria composta da persone idonee confermata dal Parroco Don Romano De Amicis, che dedicheranno il loro tempo per valutare, fotografato, e assegnare un punteggio per ogni opera presentata.

REGOLAMENTO: “RASSEGNA PRESEPI AL PRENESTINO 2022”

Art. 1 – La Parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino, nell’ambito delle manifestazioni natalizie parrocchiali, ripropone anche quest’anno la rassegna Presepi denominata “Presepi al Prenestino 2022 ”.

Art. 2 – La rassegna ha per scopo la valorizzazione di un Presepe che rappresenti la nostra tradizione cristiana e storico- culturale che si tramanda da secoli, attraverso una forma artistica spontanea.

Art. 3 – Per la costruzione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale, tranne quelli ritenuti pericolosi per l’incolumità di persone, animali e cose. Pertanto è lasciata del tutto libera la tecnica di costruzione e la scelta delle dimensioni e della struttura espositiva.

Art. 4 – La partecipazione alla rassegna è aperta a tutti: famiglie, singoli cittadini, soggetti pubblici e privati, associazioni, gruppi, scuole, ecc., senza limite di età, che realizzino l’opera nel territorio della Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino.La partecipazione di minori di età sarà formalizzata da titolare o esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 5 – La partecipazione alla rassegna è subordinata all’osservanza di quanto previsto dal presente regolamento; si può partecipare con uno o più presepi.

Art. 6 – Le iscrizioni si effettuano a mano consegnando l’apposito modulo di iscrizioni presso la postazione di accoglienza della Parrocchia, oppure (modulo filmato) via e – mail all’indirizzo :sanlucaroma.contenuti@gmail.com. Il modulo è possibile ritirarlo lo presso accoglienza o segreteria della Parrocchia, oppure scaricarlo dal sito WEB www.sanlucaroma.it, oppure dal portale “Facebook” www.facebook.com/sanlucaroma.

Art. 7 Il termine per l’iscrizione è Lunedì 12 dicembre, ore 19,00

Art. 8 – Fermo quanto previsto dal successivo art 11, la valutazione dell’opere presentate in rassegna sarà effettuata da una Commissione nominata dell’Organizzazione.

Art. 9 – L’autore del presepe o dei presepi con la partecipazione alla rassegna, deve – a pena di non ammissione/esclusione dalla rassegna – garantire la paternità dell’opera ed autorizzare la pubblicazione e la diffusione delle foto/riprese che saranno fatte dai componenti della Commissione durante il sopralluogo ai sensi del successivo articolo 10. Deve altresì – a pena di non ammissione / esclusione dalla rassegna – sottoscrivere l’informativa sui dati personali prevista dalla vigente normativa unionale e nazionale e prestare l’esplicito consenso ivi richiesto; in caso di soggetti diversi da persona fisica, sarà resa e riferita alla persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza di essi.

Art 10 – Deve altresi – a pena di non ammissione/esclusione dalla rassegna – sottoscrivere l’informativa sui dati personali prevista dalla vigente normativa unionale e nazionale e prestare l’esplicito consenso ivi richiesto; l’informativa, in caso di soggetti div ersi da persona fisica, sarà resa e riferita alla persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza

di essi.

Art. 10 -La Commissione anche in composizione ristretta a due o tre componenti, contatterà i singoli partecipanti per concordare giorno e orario del sopralluogo, visionerà, fotograferà e/o farà riprese dei presepi. Partecipando alla rassegna i concorrenti cedono tutti i diritti d’uso delle immagini, di riproduzione, di divulgazione e di eventuale rielaborazione del materiale fotografico e/o riprese dall’Organizzazione/Commissione del concorso.

Art. 11 – Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. Potranno essere premiate le migliori opere giudicate tali dalla stessa Commissione. A tutti partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione

Art. 12 – Per partecipare alla rassegna occorre accettare, in ogni sua parte, il presente regolamento.

Art. 13 – L ’evento per la consegna dei diplomi di partecipazione ed eventuali premiazioni avverrà Domenica 15 Gennaio 2023, ore 17:30 , presso il Teatro San Luca, in Roma, Via Renzo da Ceri, 136

Art. 14 – Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle insindacabili decisioni assunte, caso per caso, dall’Organizzazione della Rassegna.

Art. 15 – Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.Igd. n 196/03 e ss.mm.ìì dati richiesti ai partecipanti e da essi forniti saranno utilizzati con le finalità e modalità previste dal modulo di informazione/autorizzazione di cui al precedente art 9, secondo periodo ed in ogni caso per quanto prettamente necessario all’Organizzazione, svolgimento e gestione della presente rassegna, valendo ìn particolare o ad individuare i partecipanti, i premiati e ad identificare gli autori dei presepi fotografati nelle varie occasioni in cui queste verranno esposte o pubblicata anche successivamente alla chiusura della rassegna.