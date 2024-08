La rivista Periferie e il sito poetidelparco.it per il Premio Ischitella-Pietro Giannone (13)

La rivista Periferie e il sito poetidelparco.it hanno da sempre sostenuto il Premio Ischitella-Pietro Giannone fin dalla sua nascita nel 2004 e per questo è sufficiente visitare il sito citato per trovare tutti o quasi i numeri della rivista Periferie ed anno per anno cercare il numero dei mesi aprile-settembre per poter leggere le notizie ed alcuni testi dei vincitori e dei finalisti dell’edizione del Premio di quell’anno.

È sufficiente cliccare questo link https://poetidelparco.it/rivista-periferie/

Se poi si vuole sapere di più sui vincitori delle 21 edizioni del Premio Ischitella-Pietro Giannone, ancora una volta, sul sito prima indicato sono presenti schede illustrative sul vincitore, note sulla raccolta vincitrice e alcuni testi poetici tratti dalla stessa.

Ne indichiamo una a scopo esemplificativo:

https://poetidelparco.it/foresc-forestieri/

Il PDF dell’opera vincitrice pubblicata da Edizioni Cofine viene inviato annualmente a TUTTI i partecipanti al Premio dal 2004 ai giorni nostri e ad una selezionata mailing List di poeti e critici letterari.

Un lavoro certosino che però nel corso degli anni ha creato una fidelizzazione del Premio e tributato ad Ischitella il titolo di “piccola patria dei poeti”.

Una menzione speciale va a tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute nella cittadina garganice nel corso degli anni e che lo hanno da sempre sostentuto il Premio, dedicato al più illustre cittadino, Pietro Giannone.

