L’A.S.D. G.S. Tor Sapienza premiata alla 2ª edizione del Gran Gala dello Sport del V Municipio

Sabato 26 ottobre 2024 si è svolta la Seconda Edizione del Gran Gala dello Sport del V Municipio presso il Cinema Broadway in via Narcisi 26 Roma.

Presieduta dal Presidente del V Municipio Mauro Caliste con la presenza dell’Assessore allo sport del V Municipio Marco Ricci, del Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e altri personaggi del mondo dello Sport, è stata premiata anche l’A.S.D. G.S. Tor Sapienza.

È stato veramente un grande successo alla presenza di moltissimi atleti del V Municipio di tantissime discipline sportive Atletica , Tiro Con l’Arco, Volley ,Karate , Calcio e tantissimi altri Sport. Non poteva mancare il Ciclismo, rappresentato dall’A.S.D. Tor Sapienza con i suoi 39 anni di attività sul territorio e che in questi anni ha messo generazioni in bici, Padri, Madri, Figli e nipoti .

Il presidente municipale Mauro Caliste ha premiato il Presidente Enzo Annucci per aver contribuito a scrivere un po’ di storia dello Sport del V Municipio con passione e dedizione .

Sono stati premiati circa 250 atleti tra cui moltissimi Giovani che sono il futuro dello Sport con belle Medaglie consegnate dai vari Assessori e dal presidente del V Municipio che ha ringraziato ogni associazione rper il contributo che hanno dato sul nostro territorio ricordando che lo Sport e la Cultura sono l’essenza per far cresce i giovani nel migliore dei modi, Lo Sport infatti insegna a soffrire, a perdere e a vincere, a fare sacrifici .

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙