La sindaca in visita ai lavori nel teatro del parco Palatucci

Nella mattinata di oggi 7 maggio 2021 la sindaca di Roma Virginia Raggi è andata in visita nel parco Palatucci a Tor Tre Teste per un sopralluogo ai lavori in corso per la ristrutturazione del teatro che sorge tra l’impianto di atletica Antonio Nori e il grande parcheggio di largo Cevasco.

Presenti in loco oltre ai titolari dell’azienda incaricata dei lavori, l’assessore capitolinoall’Ambiente Laura Fiorin, la presidente della commissione comunale Cultura Eleonora Guadagno, il presidente della commissione municipale Stirpe, l’assessore alla cultura municipale Brunetti e alla Scuola Mammarella nonché il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi.

Sono intervenuti il presidente del Comitato di quartiere Tor Tre Teste Luigi Pucci e il vicepresidente dello stesso Angelo Cinat, il Comitato Citta Alessandrina presieduto da Mariano Ponzo e rappresentato da Paola Lottarini, il comitato spontaneo degli edifici Erp Daniele De Rossi. La sindaca si è interessata dei lavori con i titolari dell’azienda che ristruttura il teatro e poi ha ascoltato i comitati che hanno espresso le loro indicazioni sulla successiva fruizione del teatro per preservarlo da nuovi atti vandalici o tramite l’associazione teatro nel parco somma di tutte le associazioni che su di essi si affacciano o attraverso il Teatro Quarticciolo per la stagione estiva ma con degli spazi organizzativi aperti alle associazioni del territorio e alle scuole con i loro progetti di fine anno e anche alle letture condivise fatta dalla vicina Biblioteca Rodari. Inoltre è stato richiesto la possibilità dell’accesso al teatro per le persone portatrici di disabilità e l’illuminazione del tratto dalla piazza Serafino Cevasco fino ai posti del teatro per una fruizione piena e aperta ma che tutti devono difendere dal vandalismo di pochi.