La stagione è ancora questa di Marzia Spinelli al Pentatonic

Domenica 22 febbraio 2026, dalle 16,30 alle 18,30*, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Laurentina Incontro con Marzia Spinelli e presentazione del suo libro La stagione è ancora questa, Samuele Editore 2025

In conversazione con l’autrice: Andrea Mariotti e Anna Maria Curci

Marzia Spinelli è nata e vive a Roma. Ha lavorato presso un ente pubblico dove si è occupata di formazione e comunicazione.

È stata tra i fondatori della rivista Línfera, attiva a Roma tra il 2006 e il 2012, nella redazione della rivista Fiori del male e ha collaborato ad altre riviste di arte e letteratura. Attualmente nella redazione di FormaFluens International Literary Magazine.

È presente in molte antologie e in diversi blog letterari; suoi testi sono stati pubblicati e commentati su riviste di critica quali Puntoacapo, Studi cattolici, Noi donne, Il Mangiaparole, Periferie; alcuni testi sono stati tradotti e pubblicati nella rivista romena Conta.

Ha pubblicato: Fare e disfare (LietoColle Editore, 2009), introduzione di Guido Oldani; Nelle tue stanze (Edizioni Progetto Cultura, collana Le Gemme, 2012), prefazione di Alberto Toni; nel 2014 l’e-book Nel cielo dell’altro un po’ più ampio (a cura di La Recherche Poesia condivisa 2.0.), prefazione di Mario Melendez; Trincea di nuvole e d’ombre (Marco Saya Editore, 2019), prefazione di Plinio Perilli,); La stagione è ancora questa, (Samuele Editore, 2025), prefazione di Anna Maria Curci.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.