La stessa cosa del sangue. Racconti con la resistenza di Sergio Sichenze

Domenica 2 novembre 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Invito alla lettura: La stessa cosa del sangue. Racconti con la resistenza a cura di Sergio Sichenze, DeriveApprodi, Bologna 2025

Sergio Sichenze in dialogo con Anna Maria Curci

Sergio Sichenze, nato a Napoli nel 1959, è poeta, narratore, educatore, occupandosi prevalentemente del rapporto tra letteratura e società. Ha pubblicato racconti e raccolte poetiche, l’ultima dal titolo Nodi (Gilgamesh Edizioni 2024). Dal 2019 è membro della giuria del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio. Fa parte dell’associazione La Corte dei Poeti di Mantova.

Ha vissuto per oltre quarant’anni nel nordest dell’Italia: a Trieste e a Udine. Ora vive in Valdemone, alle pendici dei Nebrodi, affacciato sull’arcipelago delle Eolie.

IL LIBRO

«Questo libro di racconti nasce da una richiesta, rivolta a scrittrici e scrittori, di misurarsi con la memoria della Resistenza, con la condizione umana che impose un cambio di paradigma: un mutamento del nostro sguardo sul mondo. Una richiesta per rintracciare nei propri vissuti i sedimenti prodotti da quei venti mesi rivoluzionari; una ricerca che reca in sé una domanda: da lì comincia la nostra storia nella storia?, come scrisse Leonardo Sciascia a proposito della Guerra civile spagnola, periodo cruciale per la maturazione ideologica di un’intera generazione cresciuta sotto il fascismo. In che modo la memoria di quella storia nella storia ha teso a scrittrici e scrittori di oggi un agguato nei loro viaggi di carta, facendoli trovare, talvolta o sovente, dall’altra parte» (dalla nota del curatore, Sergio Sichenze).

Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione, ventuno emozionanti e suggestivi racconti ci parlano non solo della Resistenza di allora, ma delle quotidiane resistenze dell’oggi.

Racconti di: Elisabetta Baldisserotto, Sonia Caporossi, Paolo Crespi, Anna Maria Curci, Luciana De Palma, Cristiano Dorigo, Francesco Forlani, Antonio Fiori, Angelo Floramo, Paolo Gera, Stefano Iori, Eugenio Lagomma, Abele Longo, Irene Pavan, Max Ponte, Orsola Puecher, Maria Teresa Regard, Sergio Sichenze, Enrica Simonetti, Luisa Stella, Pasquale Vitagliano. Con i contributi di Giorgio Mascitelli e Alessandra Pigliaru.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

