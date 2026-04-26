“La vita in pugno” all’Associazione Pugliese di Roma

Un appuntamento davvero speciale è quello promosso dall’Associazione Pugliese di Roma, un incontro che unisce Sport, Valori e Testimonianze di vita autentica.

Martedì 5 maggio 2026, alle ore 19:00, presso la Sala Italia, nella sede di via Ulisse Aldrovandi 16, si terrà l’evento: “La vita in pugno”

Un dialogo intenso e coinvolgente con il Campione Europeo di Pugilato, Emanuele Blandamura, Pugliese di origine, guidato dal Giornalista Rai Andrea Fusco, con l’ introduzione di Giampiero Bellardi.

Seguirà, al termine dell’incontro, un informale “Vin d’Honneur”.

«Sarà un’occasione preziosa – dice la presidente dell’Associazione Irene Venturo – per riflettere insieme su temi profondi come il Rigore, il Rispetto e la Resilienza, valori che lo Sport insegna e che trovano applicazione nella vita quotidiana. Come ricordava Muhammad Ali:

“I campioni non si costruiscono in palestra. I campioni sono fatti di qualcosa che hanno dentro“. Crediamo fortemente che questo incontro rappresenti un momento di crescita condivisa e di arricchimento umano per tutta la nostra comunità associativa.».

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