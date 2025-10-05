La XIV Giornata Achille Serrao 2025

Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 16,30 presso la Casa della Cultura a Villa De Sanctis, in via Casilina 665 – ingresso gratuito – si svolgerà la XIV Giornata Achille Serrao.

Il programma dell’evento

Saluti istituzionali

Assegnazione del Premio Nazionale “Achille Serrao” per una raccolta poetica inedita in italiano riservata ad autori Under 40, alla vincitrice della prima edizione Giovanna Amato, con la raccolta inedita “Parva venena”, alla seconda classificata Marina Carbone con “Il tempo della mosca”. e ai terzi ex aequo Ilaria Mastrogiacomo, con “Sotto pelle” ed Andrea Sibilio con “Senza titolo”. Saranno presenti i membri della Giuria Anna Maria Curci (presidente), Cristina Polli, Maurizio Rossi e Vincenzo Luciani.

Seguirà il Festival della Poesia in in dialetto “Altre Lingue-Achille Serrao”. Conduce il reading Vincenzo Luciani. Partecipano i poeti:

Giuseppe Castrillo (Campania)

Gianluca D’Annibali (Marche)

Ripalta Guerrieri (Puglia)

Alfredo Panetta (Calabria)

Renato Pennisi (Sicilia)

Luciano Prandini (Emilia Romagna)

Fabio Prasca (Lazio)

Maurizio Rossi (Lazio)

Anselmo Roveda (Liguria)

Allieteranno l’evento interventi musicali, presentati dal M° Paula Gallardo di:

Coro Voci d’Oro

Coro “Insieme per cantare”

Nuovo Coro Popolare

Ai partecipanti saranno offerti due Aperilibri (Ed. Cofine):

Parva Venena di Giovanna Amato

La Musa dialettale “Altre Lingue-Achille Serrao” 2025

