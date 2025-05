La XXXVII edizione del Mundialito, il Torneo per l’Integrazione attraverso il Calcio

Il 20 maggio 2025, presso la sede del CONI, si è tenuta la presentazione della Conferenza Stampa della XXXVII edizione del Mundialito – il Torneo per l’Integrazione Attraverso il Calcio.

La presentazione è stata condotta dalla giornalista Simona Rolandi, inviata di Rai Sport da due stagioni conduttrice della storica “Domenica Sportiva”. Presenti ospiti istituzionali, sportivi e del mondo dello Sport, a fare gli onori di casa il patron del Mundialido Eugenio Marchina.

Tra gli invitati:– Max Tonetto, Jonis Bascir, Andrea Rivera –Capitolina – Giovanni Malagò, Presidente del CONI – Claudio Barbaro Presidente ASI– Paolo Anedda, neo eletto Vice Presidente Regionale CONI– Ambasciatori e Consoli di vari Paesi – Paolo Anedda, neo eletto Vice Presidente Regionale CONI– Ambasciatori e Consoli di vari Paesi.

Durante la conferenza sono stati illustrati il programma e le novità dell’edizione 2025, con i sorteggi ufficiali dei 6 gironi eliminatori, che vedranno sfidarsi squadre composte da giocatori originari di: Africa United, Albania, Bangladesh, Brasile, Capo Verde, Colombia, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Gambia, Gran Bretagna, Guinea, Honduras, Italia, Mali, Marocco, Nigeria, Paraguay, Perù, Romania, Sierra Leone, Somalia e Ucraina.

Sabato 24 maggio – Giornata inaugurale Stadio “Fiorentini” – La Rustica | ore 17.00

L’edizione 2025 del Mundialido prenderà ufficialmente il via sabato 24 maggio allo Stadio “Fiorentini” di La Rustica con una cerimonia d’apertura ricca di emozioni:

– Esibizione della Banda della Polizia di Roma Capitale– Sfilata delle nazioni partecipanti

– Premio Miss Mundialido – Premio Miglior Coreografia

A seguire le prime due gare del Girone A: – Ore 19.00: prima partita con l’Ecuador, campione in carica – Ore 21.00: seconda gara del girone

Finalissima il 28 giugno – Trofeo Allianz in palio La squadra vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Allianz e accederà di diritto alla prestigiosa Integration Cup, un torneo internazionale che riunisce le squadre vincitrici dei principali tornei per l’integrazione d’Europa:

Roma (Italia) – Mundialido, 27ª edizione

Milano (Italia) – Mundialido, 3ª edizione

Madrid (Spagna) – Mundialito de Integración, 17ª edizione

Zaragoza (Spagna) – Mundialito de Integración, 16ª edizione

Parigi (Francia) – Tournoi International My Grandir Heureux, 19ª edizione

Katowice (Polonia) – World Cup United by Football, 7ª edizione

Prossimo appuntamento internazionale: Lido di Roma, 8-10 agosto 2025

