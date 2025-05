L’APS “Villa Torlonia” incontra l’Arma dei Carabinieri

L’APS “Villa Torlonia” persegue senza interruzioni uno dei suoi obiettivi principali: conoscere alla fonte le istituzioni a livello globale per promuovere la partecipazione alle stesse della persona e del cittadino. Il progetto operativo, pensato e voluto da Angelo Pompeo, è sintetizzato nello slogan: IO CONOSCO quindi PARTECIPO >< IO PARTECIPO perché CONOSCO.

Dopo la tavola rotonda su “Roma Partecipa”, tenutasi il 9 aprile 2025 presso la propria sede con l’intervento di politici ed esperti della partecipazione, l’APS ha voluto conoscere l’Arma dei Carabinieri, il servizio permanente di pubblica sicurezza, e non solo, che ha una struttura organizzata in diverse articolazioni funzionali (v. tabella allegata) presenti su tutto il territorio nazionale e missioni di pace all’estero.

L’incontro si è tenuto ancora presso la propria sede lunedì 9 maggio 2025, ore 16,00-18,30, relatore il LGT Claudio Corda, Comandante della Stazione di Roma-Piazza Bologna.

Dopo il breve saluto di Marisa Latini, presidente dell’APS e la presentazione del relatore da parte di Angelo Pompeo, il Comandante, con un linguaggio semplice e avvincente e con l’ausilio di un bel filmato, ha illustrato le origini, l’evoluzione e la struttura dell’Arma dei Carabinieri.

Una gradevole scoperta per i tanti soci presenti, che hanno riempito la sala e partecipato attivamente Lo stesso Comandante poi ha messo in guardia i presenti dalle truffe, che subiamo ogni giorno da parte di truffatori ‘intelligenti e spregiudicati”, che riescono a sottrarci beni immobili e mobili, giocando sulla buona fede e sui nostri sentimenti naturali.

Questi incontri informativi sulle truffe, tenuti dappertutto, sono uno dei tanti servizi che l’Arma compie alla persona ed al cittadino insieme alla segnalazione ai responsabili pubblici e non di situazioni pericolose per mancanza di igiene e sicurezza.

Avendo il Comando Carabinieri condiviso l’obiettivo dello slogan, il LGT Claudio Corda e Angelo Pompeo si ritroveranno per organizzare altri incontri su tematiche specifiche riguardanti la conoscenza e collaborazione reciproca.

