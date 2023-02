L’APS Fogolâr Furlan di Roma Venerdì 10 Marzo 2023 ore 18.30 in sala Roma presso Sede UnAR in Via Ulisse Aldrovandi 16, organizza la Conferenza: “Lasciare il Friuli, ieri e oggi” e la contestuale presentazione del Libro: “Friûlout” di Massimo De Liva. Una presentazione interessante sulle cause e le soluzioni dell’ emigrazione friulana dei giovani di oggi ponendo l’attenzione alle diversità e alle similitudini tra l’ emigrazione del Friuli iniziata nel Secondo Dopoguerra e quella degli ultimi 20 anni.

Il libro Friûlout è un’accurata indagine svolta da Massimo De Liva nel corso di 8 anni e mezzo di lavoro.

L’autore ha intervistato 130 friulani emigrati in questi anni e letto molti libri sull’emigrazione friulana del Secondo Dopoguerra.

Il Programma:

Saluti Istituzionali:

Francesco Pittoni – Presidente APS Fogolâr Furlan di Roma

Conduce:

Massimo De Liva

Autore del Volume

Prenotazione obbligatoria tramite l’email: fogolaroma@gmail.com entro il 6 Marzo 2023