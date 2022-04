L’assessora V Municipio Lostia sul cantiere Italgas di via Prenestina/viale Serenissima

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Gentile Redazione,

in riferimento ai lavori di Italgas che interessano l’angolo tra via Prenestina e viale della Serenissima, vorrei precisare alcuni passaggi amministrativi e politici intrapresi da questa consiliatura fin dai primi giorni dall’insediamento.

Avendo ereditato una situazione che perdurava da maggio del 2021, dopo l’insediamento ho deciso di effettuare un sopralluogo ispettivo per comprendere lo stato dell’arte dei lavori. Abbiamo scelto di andare incontro alle richieste dei commercianti preoccupati dell’avvicinarsi del periodo natalizio e della possibilità di subire perdite economiche. Pertanto abbiamo chiesto alla soc. Italgas di sospendere i lavori per tutto il periodo delle feste.

La Polizia di Roma Capitale ha provveduto ad istituire una viabilità provvisoria alternativa, rendendo a doppio senso la perpendicolare a via Prenestina, per intenderci la stradina dove girava il tram 516 per recarsi al capolinea. La viabilità pedonale sul marciapiede non ha subito alcun disagio ed è agibile.

Successivamente, mi sono relazionata con l’ufficio Tecnico municipale e la Soprintendenza di Stato che si occupa di supervisionare i reperti archeologici rinvenuti a seguito degli scavi, e ho chiesto una riunione congiunta delle Commissioni LL.PP. e Mobilità.

Il 31 marzo si è tenuta la suddetta riunione insieme ai delegati di Italgas che hanno presentato un piano dettagliato degli interventi e comunicato la fine dei lavori per il 30 di aprile.

Comprendendo il disagio occorso ai commercianti e ai residenti, questa Amministrazione ha inteso fin da subito andare incontro alle esigenze dei cittadini, dovendo comunque fare i conti con un Municipio ove gli insediamenti della civiltà romana sono estesi e cospicui. Nulla è stato lasciato al caso, proprio per addivenire ad una soluzione definitiva e in tempi brevi.

Maura Lostia, vicepresidentessa e assessora LL.PP e Mobilità del Municipio Roma V