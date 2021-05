Laurentina: “il ponte ciclopedonale crollato lo scorso anno è ancora distrutto e abbandonato”

L’8 ottobre dello scorso anno, alle 9.30 è avvenuto il crollo del ponte ciclo-pedonale sulla via Laurentina, all’altezza dello svincolo per l’Autostrada Roma-Fiumicino, nei pressi di piazzale Ardigò ed ancora oggi il cantiere non è avviato. Eppure l’intervento di ripristino era stato assicurato da parte del Campidoglio “a tempo di record”.

E’ quanto denunciano in una nota Piergiorgio Benvenuti, responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma, e Presidente di Ecoitaliasolidale, Fabio Rosati, Responsabile della Consulta Trasporti di FI, e Marco Scotto Lavina, coordinatore di Forza Italia del IX’ Municipio.

Il crollo è stato provocato dall’urto accidentale di un camion con un braccio a gru contro la struttura in legno utilizzata esclusivamente da pedoni e ciclisti e solamente la loro assenza in quel momento non ha determinato una vera e propria tragedia. Immediatamente l’area è stata transennata dai Carabinieri e così da quel giorno è rimasta bloccata la circolazione della ciclabile.

“Un ritardo ingiustificabile quello del ripristino del ponte distrutto da un mezzo pesante che ha sbagliato manovra lo scorso ottobre e che doveva immediatamente essere riparato per consentire la piena funzionalità della ciclabile della Laurentina. In queste condizioni i ciclisti, ma anche i pedoni e chi praticare sport all’aria aperta in quel quadrante della città deve attraversa fra mille difficoltà e pericoli il viadotto a scorrimento veloce”.

“Oggi parlano tutti di ambiente, però a Roma – proseguono Benvenuti, Rosati e Scotto Lavina – per ripristinare un piccolo tratto di mobilità sostenibile ci si mettono mesi e mesi, si parla tanto di distanziamento e di sport all’aria aperta, ma nella Capitale si rallentano le manutenzione dei parchi, dei giardini pubblici, delle pinete, ma anche il ripristino di opere come i lavori per ripristinare un semplice ponte ciclo-pedonale lesionato da un incidente”.

“Un asset di collegamento fondamentale per la mobilità sostenibile all’interno del quartiere dell’Eur –concludono gli esponenti azzurri – e il rifacimento e messa in sicurezza viene, per incapacità dell’attuale amministrazione a guida Raggi, procrastinato nel tempo invece di procedere con la massima celerità”.