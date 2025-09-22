Lazio, 21 milioni per impianti più moderni: la Regione accelera sulla strada dell’economia circolare

Un investimento per guardare al futuro e trasformare i rifiuti da problema a risorsa. Con una delibera approvata su proposta del Presidente, insieme al Vicepresidente e all’Assessore al Ciclo dei Rifiuti, la Regione Lazio stanzia 21 milioni di euro di fondi FESR per il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo è chiaro: rendere più efficiente l’intero ciclo, aumentando la capacità di trattamento, migliorando la qualità del riciclato e riducendo l’impatto ambientale. In altre parole, fare un passo deciso verso una vera economia circolare.

Nel concreto, i fondi sosterranno:

l’acquisto e l’installazione di macchine e attrezzature di nuova generazione per la selezione e il trattamento dei materiali;

l’ammodernamento delle linee produttive esistenti per renderle più performanti;

l’introduzione di tecnologie innovative come intelligenza artificiale e robotica per ottimizzare i processi;

interventi strutturali per adattare e potenziare gli impianti;

sistemi avanzati di monitoraggio e controllo.

Un programma che non guarda solo alla quantità, ma soprattutto alla qualità: più materiali riciclati, meglio trattati e con minore impatto sull’ambiente.

«Insieme al bando sulla raccolta differenziata, che ha messo a disposizione dei Comuni 18 milioni di euro, con questo provvedimento intendiamo promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente, in linea con le indicazioni dell’Europa», ha dichiarato l’assessore al Ciclo Rifiuti Fabrizio Ghera.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.