Lazio-Bologna 3-0: vittoria per i tifosi

All’Olimpico davanti alla sua gente la Lazio ha battuto il Bologna per 3-0 ed ha rialzato la testa dopo la batosta di Milano in Coppa Italia.

È stato un bel pomeriggio di sport e di lazialità con il pubblico che è tornato a riempire gli spalti grazie a prezzi finalmente popolari (Curve e Distinti a 10 euro e Tribuna Tevere a 20). La società è venuta incontro ai tifosi che hanno risposto presente.

Apre Immobile

In campo la Lazio ha voluto ripagare subito l’affetto della sua gente chiudendo il Bologna nella propria area. Al 11’ Zaccagni in pressione sui difensori avversari si è guadagnato un penalty che Ciro Immobile ha trasformato, mettendo dentro il suo 19° goal in campionato.

Al 18’ Milinkovic ha sfiorato il raddoppio e poco dopo anche Immobile è andato vicino alla doppietta.

Il Bologna si è fatto vedere per la prima volta in avanti solo al 38° del primo tempo, che è terminato con la Lazio in vantaggio di un goal.

Ripresa nel segno di Zaccagni

La ripresa si è aperta con il salvataggio in angolo di Strakosha su azione Arnautovic. Dalla parte opposta di Immobile ha avuto una buona chance per raddoppiare.

L’occasione fallita da Ciro è stata il preludio al 2-0 di Zaccagni, al termine di una bell’azione iniziata da Luis Alberto e rifinita per l’ex Verona da Immobile.

Al 63’ lo spagnolo, insieme a Lazzari, ha propiziato anche il 3-0 di Zaccagni. Negli ultimi minuti di gioco la Lazio è stata costretta anche a giocare in 10 a causa dell’infortunio di Lazzari, con Sarri che già aveva effettuato le sue 5 sostituzioni disponibili.

Le pagelle di Lazio-Bologna 3-0

LAZIO

Strakosha 6 – Quasi per tutto il match è stato spettatore e quando è stato chiamato in causa non si è fatto sorprendere.

Lazzari 7 – Sulla destra è stata l’arma in più della Lazio, dagli applausi l’assist per il 3-0 di Zaccagni. Peccato per l’infortunio muscolare che l’ha costretto ad abbandonare il campo.

Luiz Felipe 6 – La partita non è stata particolarmente difficile.

Patric 6 – Si è limitato a controllare gli avversari, senza fare danni.

77′ Radu sv.

Marusic 6.5 – Rispetto a Lazzari ha spinto di meno ma non ha demeritato.

Milinkovic-Savic 7 – Non ha fatto cose spettacolari ma è stato importante per il gioco della squadra.

82′ Basic sv.

Leiva 6.5 – Le critiche di Milano l’hanno ferito nell’orgoglio tant’è che in questa gara ha aggredito gli avversari dal primo all’ultimo minuto che ha giocato.

65′ Cataldi 6 – Sarri l’ha inserito quando la Lazio doveva solo amministrare l’ampio vantaggio.

Luis Alberto 7.5 – Lo spagnolo in questo match è apparso molto ispirato. Zaccagni se n’è accorto ed ha finalizzato al meglio le sue magie.

Pedro 6.5 – Uno come lui è sempre prezioso averlo in campo.

65′ Felipe Anderson 6 – Quando è entrato non c’era molta pressione.

Immobile 7 – Nonostante il dolore al piede ha stretto i denti ed è entrato anche nel tabellino dei marcatori.

Zaccagni 8 – La Lazio ha scoperto un bel giocatore. La doppietta è stato il giusto premio alle sue prestazioni che sono andate via via crescendo

77′ Moro sv.

All. Maurizio Sarri 6.5 – La Lazio con più cattiveria poteva chiudere il match già nel primo tempo. Comunque il 3-0 è stato un bel regalo che ha fatto la squadra alla sua gente che è tornata a riempire gli spalti dell’Olimpico.

BOLOGNA

Skorupski 5.5 Soumaoro 5 (58′ Bonifazi 5.5), Medel 5, Theate 5; Hickey 5 (78′ Vignato sv), Svanberg 5, Schouten 5 (65′ Aebischer 6), Soriano 5 (46′ Barrow 5.5), Dijks 5 (46′ Kasius 6); Orsolini 5, Arnautovic 5. All. Sinisa Mihajlovic 5.5.

Il tabellino di Lazio-Bologna 3-0

Marcatori: 13′ rig. Immobile (L), 53′, 63′ Zaccagni (L)

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (77′ Radu), Marusic; Milinkovic-Savic (82′ Basic), Leiva (65′ Cataldi), Luis Alberto; Pedro (65′ Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (77′ Moro). A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Hysaj, André Anderson, Cabral, Romero. All.: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (3-5-2) – Skorupski; Soumaoro (58′ Bonifazi), Medel, Theate; Hickey (78′ Vignato), Svanberg, Schouten (65′ Aebischer), Soriano (46′ Barrow), Dijks (46′ Kasius); Orsolini, Arnautovic. A disp.: Bardi, Molla, Binks, Mbaye, Viola, Sansone. All.: Siniša Mihajlović.

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì). Assistenti: Bottegoni – Zingarelli. IV uomo: Volpi. V.A.R.: Orsato. A.V.A.R.: Passeri.

NOTE: Ammoniti: 21′ Svanberg (B), 40′ Luis Alberto (L), 45′ Medel (B), 59′ Leiva (L). Recupero: 1′ pt, 4′ st.