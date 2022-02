Milan-Lazio 4-0: brutta batosta

La Lazio ha illuso a Firenze perché nella gara successiva di Milano contro il Milan a San Siro è incappata in una pesante batosta. I rossoneri hanno superato agevolmente i Quarti di Coppa Italia contro i biancocelesti, travolgendoli per 4-0, dopo che il primo tempo era terminato 3-0.

Come a Napoli

Per i tifosi della Lazio è stato come rivivere la tremenda sconfitta di Napoli, che ha avuto molte cose in comune con quella di Milano. In entrambe le gare la difesa ha fatto acqua da tutte le parti ed è stata superata in scioltezza dalla velocità degli avversari.

Troppo statica e molle tutta la linea difensiva di Sarri, composta per l’occasione da Hysaj, Luiz Felipe, Patric e Marusic.

Tutti e 4, con la complicità di Reina, hanno sbagliato molto ed hanno consentivo a Leao, per due volte a Giroud ed a Kessie di fare goal con una facilità imbarazzante.

Anche il centrocampo ha avuto le sue pesanti colpe, soprattutto a causa degli errori di Basic e la lentezza di Cataldi prima e di Leiva poi.

Infortunio ad Immobile

In attacco poi Immobile, troppo solo in avanti, ha fatto quello che poteva rimediando anche un calcione da Kalulu che l’ha costretto al cambio.

Se l’infortunio al bomber si rivela più grave del previsto allora saranno guai anche perché dietro di lui il vuoto e se almeno fino a gennaio c’era Muriqi ora non c’è più perché l’infallibile Tare dal mercato, ha pescato l’ennesimo esterno d’attacco (Cabral) e non una punta che possa aiutare e far rifiatare Immobile all’occorrenza.

Certamente l’eliminazione dalla Coppa Italia consentirà al mister una migliore gestione delle forze anche se all’orizzonte c’è ancora lo scoglio Porto in Europa League.

Le pagelle di Milan-Lazio 4-0

LAZIO

Reina 5 – Ha recitato il ruolo della bella statuina.

Hysaj 4 – A Milano ha dimostrato che non sa fare il fuorigioco. Il suo errore su Leao ha spinato la strada al Milan.

61′ Lazzari 6 – Quando è entrato ormai la gara era abbondantemente persa.

Luiz Felipe 4 – Ha commesso disastri veri, collezionando errori di posizionamento, di marcatura, ecc…

Patric 4.5 – Le partite passate avevano fatto ben sperare ma questa volta il Milan ha rimesso in mostra tutti i suoi limiti.

Marusic 4 – Non ha opposto nessuna marcatura soprattutto su Giroud che in occasione del terzo goal ha fatto quello che voleva.

Milinkovic-Savic 5.5 – Ha provato a scuotere i suoi con quel lancione per Immobile nel primo tempo.

Cataldi 5 – Ha giocato una bruttissima partita.

50’ Leiva 5 – Il suo ingresso non ha cambiato l’inerzia della gara.

Basic 4.5 – Ha sbagliato molto soprattutto in occasione del secondo goal avversario quando ha perso una palla banale a centrocampo.

50′ Luis Alberto 6 – Con la gara ormai compromessa ha avuto poco da inventare.

Felipe Anderson 5 – Si è messo in mostra con qualche dribbling ma non di più.

50′ Pedro 6 – Ha provato a dare vivacità all’attacco.

Immobile 6 – Ha fatto reparto da solo. Purtroppo è uscito per infortunio.

69′ Moro sv – Il giovane esterno ha sostituito Ciro, segno che in panchina non c’è proprio nessuno che può prendere il posto di Immobile.

Zaccagni 5.5 – L’ex Verona è stato quello che insieme a Ciro ha movimentato di più il tridente d’attacco laziale.

All. Maurizio Sarri 5.5 – La debacle è stata pesante ma con questa rosa è impossibile pensare di fare miracoli. Ora dita incrociate sulla botta ricevuta da Immobile.

MILAN

Maignan 6; Calabria 6.5 (77′ Tomori sv), Kalulu 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Tonali 6 (46′ Bennacer 6), Kessie 7; Messias 6.5 (61′ Saelemaekers 6), Diaz 6.5, Leao 7.5 (77′ Maldini 6.5); Giroud 7 (61′ Rebic 6). All. Stefano Pioli 7.

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno) 5.5.

Il tabellino di Milan-Lazio 4-0

Marcatori: 24′ Leao (M), 41′, 45’+1′ Giroud (M), 79′ Kessie (M)

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria (77′ Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali (46′ Bennacer), Kessie; Messias (61′ Saelemaekers), Diaz, Leao (77′ Maldini); Giroud (61′ Rebic). A disp. Tatarusanu, Mirante, Castillejo, Lazetic, Florenzi, Krunic, Bakayoko. All. Stefano Pioli.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Hysaj (61′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic (50′ Luis Alberto); Felipe Anderson (50′ Pedro), Immobile (69′ Moro), Zaccagni. A disp. Strakosha, Adamonis, Floriani M., Kamenovic, Radu, Leiva, André Anderson, Romero. All. Maurizio Sarri.

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno). Assistenti: Tolfo – Vono. IV uomo: Cosso. V.A.R.: Massa. A.V.A.R.: Bindoni.

NOTE: Ammoniti: 15′ Luiz Felipe (L), 22′ Tonali (M). Recupero: 2′ pt.