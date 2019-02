Lazio-Empoli 1-0: Caicedo concede il bis

Come contro il Frosinone è bastato un goal di Felipe Caicedo per piegare l’Empoli e conquistare tre preziosismi punti alla squadra biancoceleste, ora momentaneamente al quarto posto a soli due punti dal terzo occupato dall’Inter. Come contro i ciociari una Lazio stanca ha raccolto il massimo risultato con il minimo sforzo, mettendo in preventivo una discreta dose di sofferenza finale.

Ora, dopo 3 gare ravvicinate, a disposizione di Inzaghi ci sono 7 giorni per recuperare le forze e gli uomini chiave per la sfida d’andata di Europa League contro il Siviglia, in programma giovedì 14 febbraio all’Olimpico.

Immobile e Luis Alberto in tribuna

La Lazio nel suo stadio contro l’Empoli ha completato il suo personale tour de force, giocando la sua terza partita in 7 giorni. L’anticipo della 23^ giornata della Serie A, la quarta di ritorno, si è giocato di giovedì perché sabato all’Olimpico è di scena il 6 Nazioni di Rugby. Dopo i supplementari di Milano e la gara in sofferenza di Frosinone contro l’Empoli Inzaghi ha dovuto rinunciare a Luis Alberto ed Immobile, i quali si sono accomodati in tribuna. In compenso il mister, rispetto alla gara di lunedì, ha recuperato Milinkovic-Savic.

Caicedo concede il bis

Dal primo minuto ha giocato anche il neo acquisto Romulo, esordendo con la nuova maglia. L’ex Genoa è stato uno dei più attivi sulla sua fascia di competenza e si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un cross che per poco Acerbi tramutava in goal. La gara dell’Olimpico ha vissuto di fiammate con la Lazio che, complice l’assenza di Immobile e Luis Alberto, li davanti non ha avuto particolari idee.

Alla mezzora ha provato a dare la scossa Correa con le sue accelerazioni ma senza trovare una conclusione degna di nota. Al 36’ l’argentino è stato fermato dall’intervento dell’estremo difensore toscano.

Al 40’ il portiere dell’Empoli l’ha combinata grossa, sgambettando Caicedo dopo aver controllato male un retropassaggio.

Il rigore è stato solare e sul dischetto l’attaccante ecuadoregno si è preso la responsabilità della trasformazione.

Tutto sotto controllo!

Nella ripresa Inzaghi ha dovuto rinunciare anche a Milinkovic-Savic che uscito a causa di una botta alla gamba destra. Il suo sostituito è stato Cataldi che appena è entrato si è fatto saltare da Di Lorenzo, il quale ha servito Krunic che ha concluso di poco al lato.

All’occasione dell’Empoli la Lazio ha risposto con Caicedo che ha lanciato Correa il quale però ha tirato alle stelle.

Al 78’ gli ospiti sono stati pericolosissimi, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti: Silvestre è sbucato sul secondo palo ed ha messo una palla velenosissima nel cuore dell’area piccola che per fortuna non si è tramutata in goal.

Negli ultimi dieci minuti l’Empoli ha provato a schiacciare la Lazio nella sua metà campo ma senza impensierire veramente Strakosha.

Le pagelle di Lazio-Empoli 1-0

LAZIO

Strakosha 6 – Come contro il Frosinone ha vissuto una serata abbastanza tranquilla.

Bastos 5 – Confusionario! Per fortuna al suo fianco Acerbi ci ha messo più di una pezza.

Acerbi 6.5 – La gara non è stata particolarmente impegnativa ma quello che è balzato all’occhio è la sua assoluta tranquillità mentre gioca.

Radu 6 – Ha cercato di giocare tranquillo. IN parte ci è riuscito ma in quale occasione ha perso palla banalmente.

Romulo 6.5 – Il suo esordio è stato più che convincente.

Milinkovic 6 – Con Luis Alberto ed Immobile fuori lui è stato la stessa della serata. All’inizio ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle ma alla lunga ha commesso qualche errore di troppo.

58′ Cataldi 5.5 – L’impatto con la gara è stato negativo.

Leiva 6.5 – Il brasiliano è stato l’equilibratore del centrocampo laziale. Ha recuperato tanti palloni, rifacendo ripartire immediatamente l’azione.

Berisha 6 – Da lui ci si aspetta di più.

77′ Badelj sv.

Lulic 6 – Il capitano è il simbolo di questa Lazio con il fiatone ma che non molla mai.

Correa 5 – Un funambolo a cui è mancata la giocata finale.

Caicedo 7 – Si è guadagnato il penalty e si è preso l’onere di trasformalo. In due partite ha regalato 6 punti alla compagine biancoceleste.

84′ Neto sv.

All. Simone Inzaghi 6.5 – La prestazione non è stata il massimo ma questa Lazio, stanca e provata da tre partite ravvicinate, è riuscita a portare a casa altri tre punti importantissimi.

EMPOLI

Provedel 5; Veseli 6, Silvestre 6.5, Dell’Orco 6.5; Di Lorenzo 6.5, Traorè 5.5 (Acquah 6), Bennacer 6, Krunic 5.5, Pasqual 6 (Michelidze sv); Farias 5 (Oberlin 5), Caputo 5.5. All. Giuseppe Iachini 5.5.

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. Padova) 6.5

Il tabellino Lazio-Empoli 1-0

Marcatore: 42′ rig. Caicedo (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic (58′ Cataldi), Leiva, Berisha (77′ Badelj), Lulic; Correa, Caicedo (84′ Neto). A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Kalaj, Zitelli, Patric, Marusic, Jordao, Durmisi. All. Simone Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore (69′ Acquah), Pasqual (88′ Mchedlidze); Farias (51′ Oberlin), Caputo. A disp. Perucchini, Antonelli, Rasmussen, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Brighi, Ucan. All. Giuseppe Iachini.

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. Padova). Ass. Preti – Di Iorio. IV uomo: Nasca. VAR: Orsato. AVAR: Di Vuolo

NOTE. Ammoniti: 89′ Acquah (E), 90’+3′ Neto (L). Recuperi: 1′ pt; 3′ st.