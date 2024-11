Le “Archeosculture” di Bernarda Visentini

Dal 16 al 22 novembre 2024 Bernarda Visentini sarà a Roma ad esporre le sue opere con il titolo “Archeosculture” nella storica Associazione culturale “Lavatoio Contumaciale” di Roma (50° anno su direzione di Tomaso Binga, Piazza Perin del Vaga 4) invitata dalla sottoscritta e da Grazia Menna, su segnalazione del prof Sergio Rossi. – INGRESSO LIBERO

Bernarda Visentini vive ed opera a Tarcento in provincia di Udine. La sua passione per l’archeologia è stata incrementata dall’esperienza di lunghi viaggi alla ricerca delle prime tracce dell’umanità, nei diversi siti archeologici del mondo e tutto questo ha ispirato le sue sculture.

Molti illustri critici e scrittori si sono occupati della sua arte per cui è inserita in numerose pubblicazioni ed enciclopedie (ultima pubblicazione: Atlante dell’Arte Contemporanea presentata al Metropolitan Museum of Art di New York) e tanti sono i premi conseguiti nel corso degli anni. http://www.archeosculture.com/

Così Bernarda Visentini esprime il profondo senso etico e l’energia emotiva della sua poetica:

Nel mio percorso artistico archeologia e scultura si incontrano e si rafforzano attraverso viaggi e studi che compio, finalizzati ad una costante presa di coscienza delle necessità dell’uomo di riappropriarsi del rapporto armonioso e corretto con la natura. Attraverso gli archetipi sopiti che piano piano riemergono e la conoscenza di miti e rituali ci si accosta alla profonda religiosità dell’uomo preistorico, al suo rapporto con la Natura vista come Dea Madre creatrice, ai suoi simboli legati alla sfera acquatica, agli elementi naturali e a parti emblematiche del suo corpo. (…) Anche la scelta del materiale con cui le realizzo il “cemento cellulare espanso” è funzionale alla mia finalità: il materiale è fragile, polveroso, perfetta metafora del presente il quale fa da debole contrappunto alla potenza dell’archetipo. La proposta espositiva, dunque, ruota attorno a tutte queste considerazioni mettendo al centro d’osservazione proprio il ruolo dell’antica Dea e delle sue peculiarità.

PROGRAMMA:

INAUGURAZIONE – Sabato 16 novembre 2024, ore 18. Presentazione di Carla Guidi e Massimo De Simoni, Presidente Associazione Etica. Seguirà l’esecuzione di alcune originali composizioni musicali alla tastiera del dr. Keylord. Brindisi finale.

EVENTO – Mercoledì 20 novembre 2024, ore 18 – “La materia poetica o Forme di poesia tra Oriente ed Occidente” (Haiku ed altri poemi) a cura di Simona Verrusio, attrice e performer che ama la ricerca artistica e l’improvvisazione. Conduce laboratori di poesia haiku in natura e realizza video performance itineranti.. Interverranno con performance di musica e poesia: Lorenzo Labagnara – polistrumentista, si forma in ambiti di musica improvvisata ed imprevista, attivo nel progetto Fricfolk tra poesia e vibrazione sonora. Terry Olivi poeta, appassionata di Haiku e del mondo orientale. Ha pubblicato diversi libri tra questi: Blues della Luna Piena. Un anno di Haiku a Roma – (Edizione La Vita Felice). Venditto Michele Tuozzolo – artista poliedrico: poeta, tamburellista e cantore di musica popolare. Ha pubblicato Cd e libri di poesia. Un’occasione in cui la materia poetica si può manifestare, in diverse forme, espressioni e linguaggi legandosi in sincronica dialettica con le forme scultoree della nostra artista. .

FINISSAGE – Venerdì 22 novembre, ore 18 – Conferenze dei proff. Sergio Rossi e Marco Bussagli. Verranno presentati la monografia di Sergio Rossi – “Bernarda Visentini e la sostenibile leggerezza dell’arte” (ed. Cartograf 2023) e l’ultimo libro di Marco Bussagli – “Il male in bocca”. La lunga storia di un’iconografia dimenticata. (ed. Medusa 2023).

Info e prenotazioni per le visite in altri giorni tel.320 1644022 – www.archeosculture.com

Luogo – Associazione culturale “Lavatoio Contumaciale” di Roma, Piazza Perin del Vaga 4 – (piazza a latere della confinante P.za Melozzo da Forlì, nel locale di un ex “lavatoio contumaciale” all’interno del giardino) INGRESSO LIBERO

