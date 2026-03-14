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Le atlete di Lolly Dance campionesse regionali FIDESM Lazio 2026

A Tivoli domenica 8 marzo

Redazione - 14 Marzo 2026

Domenica 8 marzo a Tivoli le atlete di Lolly Dance si sono laureate campionesse regionali FIDESM Lazio 2026.

Hanno conquistato:

15 medaglie d’oro
4 medaglie d’argento
1 medaglia di bronzo
4 finali e 11 semifinali

Complimenti vivissimi

 

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