Le atlete di Lolly Dance campionesse regionali FIDESM Lazio 2026

Domenica 8 marzo a Tivoli le atlete di Lolly Dance si sono laureate campionesse regionali FIDESM Lazio 2026.

Hanno conquistato:

15 medaglie d’oro

4 medaglie d’argento

1 medaglia di bronzo

4 finali e 11 semifinali

Complimenti vivissimi

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