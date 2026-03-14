Categorie: Associazioni Corse e gare sportive Sport
Municipi: 4 (ex 5) | Quartiere: Colli Aniene
Le atlete di Lolly Dance campionesse regionali FIDESM Lazio 2026
A Tivoli domenica 8 marzo
Domenica 8 marzo a Tivoli le atlete di Lolly Dance si sono laureate campionesse regionali FIDESM Lazio 2026.
Hanno conquistato:
15 medaglie d’oro
4 medaglie d’argento
1 medaglia di bronzo
4 finali e 11 semifinali
Complimenti vivissimi
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.