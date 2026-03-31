Le attività di aprile 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI

Ecco qui di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di aprile 2026 (altre info su:https://www.facebook.com/tipiattivi oppure https://www.facebook.com/bibliotecapietralata)

TIPIATTIVI APS (Roma) è un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.

Aperture Ordinarie

Nel rispetto del calendario scolastico dell’IC Palombini, il Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30, per incontri/studio/conferenze

Aperture Straordinarie

Il Progetto “Scuole Aperte”, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa

01 aprile – LAB circolo di lettura

Il libro scelto per questo mese è “L’avventura d’un povero cristiano” di Ignazio Silone

La narrazione critica dell’istituzione ecclesiastica attraverso la vita di Celestino V da frate eremita a papa

ore 17,30 – Bibliopoint Perlasca

La Primavera del BenEssere

Continua il Ciclo di incontri per il benessere dell’anima e del corpo

17 aprile – Buono per Noi, Buono per la Terra

Presentazione del libro “Ricette Earth Based”, 111 ricette vegetali pensate per un percorso di alimentazione più consapevole”

A cura di: dott.ssa G. Napolitano, nutrizionista

ore 18.15 – Bibliopoint Perlasca

27 aprile – Taijiquan e Qigong – La forza della leggerezza

A cura di: maestro Riccardo Micalizio, insegnante presso “Il campo del Cinabro”

ore 18.00 – Bibliopoint Perlasca

Visite guidate con la prof.ssa Giuliana Paolucci

18 aprile – Costantin Brancusi, le origini dell’infinito

Mercati di Traiano – 16,30

Info e prenotazioni: paoluccigiuly14@gmail.com

…E ANCORA

AIUTO COMPITI (gratuito) In collaborazione con Liberi Nantes ASD APS offriamo supporto allo studio tutta la settimana per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

lunedì: primaria 16,30 – 18,30

mercoledì: secondaria 15,00 – 17,00

venerdì: primaria 16,30 – 18,30; secondaria 15,00 – 17,00

Il martedì e giovedì l’aiuto compiti si sposta al Campo XXV Aprile di via Marica 80

MERCOLEDI’

SPORTELLO PSICOLOGICO (gratuito x tutti)

con il dott. Fabrizio Torella

dalle 18.30 alle 20.30 – online

Info e prenotazioni: torof@hotmail.com

GIOVEDI’

CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO

dalle 16.00 alle 19.00 – Bibliopoint Perlasca.

Info: tipiattivi@libero.it

GIOVEDI’

EmozionArte – l’Arteducazione al Bibliopoint

Laboratorio di arte per 8-11 anni, gratuito, con Axè e Informadarte

info e prenotazioni: infoitalia@projetoaxe.org

VENERDI’

ITALIANO L2 per Adulti (gratuito)

ore 16,30 – 18,30 – Bibliopoint Perlasca.

6 maggio – CICLO DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA

Sesto incontro: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana

ore 17.30 – Bibliopoint Perlasca

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