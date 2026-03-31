Le attività di aprile 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI
In via Vincenzo Barelli 7 a Pietralata
Ecco qui di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di aprile 2026 (altre info su:https://www.facebook.com/tipiattivi oppure https://www.facebook.com/bibliotecapietralata)
TIPIATTIVI APS (Roma) è un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.
AL BIBLIOPOINT PERLASCA (via Barelli 7 – Pietralata)
Aperture Ordinarie
Nel rispetto del calendario scolastico dell’IC Palombini, il Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30, per incontri/studio/conferenze
Aperture Straordinarie
Il Progetto “Scuole Aperte”, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa
LE ATTIVITÀ DI APRILE
01 aprile – LAB circolo di lettura
Il libro scelto per questo mese è “L’avventura d’un povero cristiano” di Ignazio Silone
La narrazione critica dell’istituzione ecclesiastica attraverso la vita di Celestino V da frate eremita a papa
ore 17,30 – Bibliopoint Perlasca
La Primavera del BenEssere
Continua il Ciclo di incontri per il benessere dell’anima e del corpo
17 aprile – Buono per Noi, Buono per la Terra
Presentazione del libro “Ricette Earth Based”, 111 ricette vegetali pensate per un percorso di alimentazione più consapevole”
A cura di: dott.ssa G. Napolitano, nutrizionista
ore 18.15 – Bibliopoint Perlasca
27 aprile – Taijiquan e Qigong – La forza della leggerezza
A cura di: maestro Riccardo Micalizio, insegnante presso “Il campo del Cinabro”
ore 18.00 – Bibliopoint Perlasca
TIPI IN MOSTRA
Visite guidate con la prof.ssa Giuliana Paolucci
18 aprile – Costantin Brancusi, le origini dell’infinito
Mercati di Traiano – 16,30
Info e prenotazioni: paoluccigiuly14@gmail.com
…E ANCORA
AIUTO COMPITI (gratuito) In collaborazione con Liberi Nantes ASD APS offriamo supporto allo studio tutta la settimana per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
lunedì: primaria 16,30 – 18,30
mercoledì: secondaria 15,00 – 17,00
venerdì: primaria 16,30 – 18,30; secondaria 15,00 – 17,00
Il martedì e giovedì l’aiuto compiti si sposta al Campo XXV Aprile di via Marica 80
MERCOLEDI’
SPORTELLO PSICOLOGICO (gratuito x tutti)
con il dott. Fabrizio Torella
dalle 18.30 alle 20.30 – online
Info e prenotazioni: torof@hotmail.com
GIOVEDI’
CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO
dalle 16.00 alle 19.00 – Bibliopoint Perlasca.
Info: tipiattivi@libero.it
GIOVEDI’
EmozionArte – l’Arteducazione al Bibliopoint
Laboratorio di arte per 8-11 anni, gratuito, con Axè e Informadarte
info e prenotazioni: infoitalia@projetoaxe.org
VENERDI’
ITALIANO L2 per Adulti (gratuito)
ore 16,30 – 18,30 – Bibliopoint Perlasca.
ANTICIPAZIONI
6 maggio – CICLO DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA
Sesto incontro: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana
ore 17.30 – Bibliopoint Perlasca
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