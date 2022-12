Le città e i segni. Le canzoni del Belli alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Per celebrare l’inizio del nuovo anno prendono il via il 1° gennaio in tutta la città tantissime iniziative gratuite di Roma Capodarte 2023, un programma di eventi a cura di Simona Cives e Fabrizio Arcuri, che sarà dedicato, nel centenario della nascita di Italo Calvino, a Le città invisibili: dieci città per dieci biblioteche tra musica, reading, performance, laboratori e molto altro, con concerti, visite guidate, spettacoli, incontri e attività per grandi e piccoli che animeranno fino a sera i luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione. Una grande festa collettiva all’insegna della Musica, dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo.

Alla Biblioteca Vaccheria Nardi dalle 16 alle 19 saranno di scena la musica popolare, i sonetti e gli stornelli arrangiati in chiave folk e rock. L’obiettivo del gruppo musicale Ardecore, guidato da Giampaolo Felici, è di rielaborare in chiave moderna le canzoni appartenenti alla tradizione popolare romanesca, rispettandone l’ossatura e le particolarità stilistiche.