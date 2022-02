Le panchine di via degli Olmi all’Alessandrino

Sabato 5 marzo 2022 mattina ho attraversato il Parco Palatucci per andare alla farmacia Albanese di viale Alessandrino. Nel tragitto fatto a piedi c’è via degli Olmi, con il suo piccolo giardino pubblico e l’erba ben rasata, i suoi ulivi ben potati, le sue piccole barriere protettive dalle macchine in transito.

Nella notte avevo sognato Alessandro Severo. Ricordate? L’Imperatore che ha fatto costruire l’Acquedotto Alessandrino? Che ha restaurato le Terme Neroniane-Alessandrine? L’Antico Romano che il 3 Marzo del 222 d.C. venne proclamato Imperatore dai Pretoriani e il Senato di Roma gli concesse il titolo di “Augusto” e di “Pater Patriae”, oltre alla “Potestà Tribunizia”, al “Comando Proconsolare” e al “Pontificato Massimo”?

Con fermezza l’Imperatore, nel sogno, mi ha elencato tutti i suoi titoli. Ed era molto arrabbiato, saliva la strada con di fianco i resti dell’Acquedotto che porta il suo nome, accaldato, sudato, assieme ai suoi pretoriani, da piazza dell’Acquedotto Alessandrino verso viale Alessandrino e arrivato a via degli Olmi cercava del fresco e una panchina …in buono stato. In latino ha apostrofato: un olmo distende i (suoi) rami come annose braccia lungo la strada e poi in romanesco: “vabbe’ l’ombra, ma ‘ndo me metto a sede?”

A questo punto mi sono svegliato, ho cercato di interpretare il sogno, ma non ci sono riuscito. Come per i libri gialli, dovevo andare sul luogo del “delitto “.

Domenica mattina sono uscito, sono andato a via degli Olmi e mi si è immediatamente aperta la mente: le panchine !

Assi di legno mancanti, totalmente e in parte; non riverniciate da anni. Allego foto.

Non capisco, non riuscirò mai a capire la risposta ricevuta dal dipendente pubblico comunale: “Non è compito mio”.

“Ma che ti costa avvisare l’ufficio che si occupa dell’ambiente in Municipio V? ho replicato io.

Ora, dopo averlo informato, siamo sicuri e fiduciosi che il personale preposto interverrà a sistemare le panchine. Se non lo faranno, lo verificheremo.

Intanto, in via degli Olmi, quell’Olmo… fa un’ombra!