Le parole nel castello di Maria Cristina Ricci

Giovedì 28 Settembre 2023, nella Sala Italia, ore 18.00 in Via Aldrovandi 16, l’Associazione Pugliese di Roma riprende le attività, con la presentazione di un interessante libro di Maria Cristina Ricci Le parole nel castello nelle opere di Dante Alighieri che ha avuto ampi consensi in vari ambienti in diverse località italiane, dove è stato proposto.

A dialogare con l’Autrice sarà il prof. Rino Caputo, uno dei maggiori conoscitori italiani di Dante, recentemente reduce dagli USA dove, per due mesi, ha diretto un Corso in una prestigiosa Università Americana.

Leggerà alcuni brani del testo il prof. Domenico Carratelli. IL LIBRO – L’epoca di Dante Alighieri, caratterizzata dai conflitti tra Chiesa e Impero e rivalità di potere tra i Comuni, è nell’immaginario collettivo uno scenario punteggiato da castelli, torri e città murate, con assedi e scontri armati all’ordine del giorno. Ciò che per noi è una semplice e suggestiva fascinazione, perlopiù mediata dalla letteratura romantica dell’Ottocento, per il Poeta era realtà quotidiana e palese: lo dimostrano i moltissimi termini riconducibili, direttamente o indirettamente, alle fortificazioni medievali, presenti nella Divina Commedia così come nelle opere minori. Il saggio si concentra su questo specifico ambito lessicale, accompagnandoci in un vero e proprio viaggio illustrato dove l’architettura s’intreccia con la tecnica militare, la matematica con l’arte venatoria, la balistica con l’ingegneria. Gli altri incontri in programma La presidente dell’Associazione Pugliese Irene Venturo ricorda le prossime date degli incontri in programma: GIOVEDI 12 OTTOBRE, VENERDI 20 OTTOBRE, VENERDI 27 OTTOBRE, GIOVEDI 9 NOVEMBRE.