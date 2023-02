Le prossime attività dell’Associazione Pugliesi di Roma

Le attività dell’associazione Pugliesi di Roma sono riprese in Gennaio con due eventi di cui uno sotto il patrocinio dell’UNAR e che sono stati molto seguiti e apprezzati.

La dinamica Presidente dell’Associazione Irene Venturo che ha sollecitato gli aderenti ad avanzare suggerimenti, proposte e qualunque cosa possa essere utile alla crescita del Sodalizio che nell’ultimo anno si è arricchito di Nuove Presenze e che conta anche Numerosi Giovanissimi.

Intanto ecco l’anticipazione di alcune iniziative cui seguiranno altre già varate in corso solo di programmazione. Eccole, presentate dalla Presidente Venturo:

8 MARZO 2023: Festa della Donna la festeggeremo con la presentazione di un libro molto interessante di una nostra Socia. Sarà un vero piacere accogliervi per un dibattito che,per le modalità che abbiamo programmato, certamente susciterà curiosità e confronti in una platea che ci auguriamo non sia solo prettamente femminile come la Giornata teoricamente vorrebbe. L’autrice che,per il suo spessore culturale e per il suo Curriculum Vitae ben noto, non ha bisogno di presentazione, saprà vivacizzare con la sua presenza in Sala il dibattito, rendendo SPECIALE un pomeriggio ricco di suggestioni. Al termine dell’evento che si terrà in Sala Italia, previsto un Brindisi Augurale.

Le altre date di cui vi prego di prendere nota sono:

LUNEDI 20/3 h 18 quando avremo il piacere di ospitare una Illustre Storica dell’Arte, prof. Racioppo, originaria di Barletta e conoscitrice in modo particolare di De Nittis, artista pugliese, la cui mostra a Washington si è appena conclusa il 12/2/2023. Sarà una occasione “speciale” per la nostra Associazione anche perché avremo il piacere di avere Ospite il Dr. Aldo Patruno Capo Dipartimento del Turismo e Cultura della Regione Puglia che ci ha assicurato la sua presenza in questa circostanza.

MARTEDI 28 Marzo programmato un Pomeriggio Letterario /musicale che vedrà in perfetta simbiosi Varie Professionalità (di cui alcune di origini pugliesi anche se con percorsi professionali all’estero dove alcuni ancora risiedono..) che sapranno regalarci momenti di grande emozione.

LUNEDÌ 16 APRILE 2023 h 18 sarà nostro ospite un pugliese ben noto per la sua Professionalità e per i ruoli che ha ricoperto e che tuttora ricopre: Dr. Giandomenico Vaccari.

MARTEDÌ 17 MAGGIO h 18 una iniziativa che vedrà protagonisti Illustri Pugliesi in un evento articolato in una Sintonia di Professionalità che seppur varie, mantengono una grande sinergia di intenti”.