“L’eredità culturale di Antonio Vivaldi” il nuovo progetto del Coro Accordi e Note

Il Coro Accordi e Note, in collaborazione con l’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste Aps ed il Centro Culturale Lepetit, presenta “L’eredità culturale di Antonio Vivaldi”, un progetto che verrà realizzato con il contributo della Regione Lazio, di cui è risultato assegnatario, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale.

Il progetto, attraverso l’esecuzione del Magnificat e del Gloria, intende celebrare la figura del grande compositore italiano, la cui modernità, a quasi tre secoli dalla sua scomparsa, rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione.

“L’intento è, da un lato, quello di incentivare l’interesse della collettività alla conoscenza dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle diverse espressioni artistiche; dall’altro c’è l’impegno nell’ideare e realizzare eventi di qualità promuovendo collaborazioni e scambi e favorendo il coinvolgimento dei giovani” le parole del M° Roberto Boarini, Direttore Artistico della manifestazione nonché Direttore del Coro Accordi e Note e Direttore dell’Ensemble Strumentale del Centro Culturale Lepetit, formato da giovani musicisti, che accompagnerà i coristi nei due appuntamenti in cui si sviluppa il progetto e composto da:

Flavia Massi, Sofia Robustelli, Emma Santagati – violini

Filippo De Luca – viola

Carlotta Babusci – violoncello

M° Giacomo Petraccini – pianoforte

Il primo concerto avrà luogo sabato 14 dicembre 2024 alle ore 18.30 ad Anzio, presso la Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù in Via Santa Teresa n. 2 e vedrà la preziosa partecipazione della Corale Polifonica Città di Anzio.

Il secondo si terrà il 22 Febbraio 2025 al Teatro della Chiesa di San Gaudenzio di Roma per la Comunità di Sant’Egidio, realtà con la quale da tempo c’è un sincero e profondo legame.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per info:

06.87081363 (lun-mart-giov-ven dalle 17.00 alle 19.00)

culturalelepetit@gmail.com

