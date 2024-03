L’estremo saluto di Colli Aniene ad Ennio Signorini

Un ultimo saluto, collettivo, commosso, sentito, partecipato, intenso, è stato rivolto ad Ennio Signorini nella mattinata di martedì 19 marzo 2024 in via Meuccio Ruini di fronte alla sede del consorzio AIC sotto le ali dei gabbiani dello scultore Alfiero Nena.

“Combattente per una vita in favore del miglioramento sociale dei più deboli e dei diseredati delle periferie, è stato da sempre un esempio di impegno civile e politico”.

Davanti una grande folla sono intervenuti Francesco Rutelli, Roberto Morassut, Valeria Baglio (capogruppo Pd Comune di Roma), Riccardo Farina (ex presidente AIC), Fabrizio Scorzoni (attuale Presidente AIC) e i figli Claudio e Solange.

Claudio Signorini, Morassut e Rutelli durante i loro interventi si sono soffermati da un lato sull’importanza del concetto di cooperazione che ha attraversato la sua vita ed è stata la chiave della sua attività politica.

Molto importante è stato il suo legame con la terra, vista l’origine contadina, che lo ha spinto in tempi più recenti a fondare una associazione di ortisti che il figlio Claudio porterà avanti in suo nome e col suo impegno.

La figlia Solange ha ricordato come Ennio fosse sempre impegnato a studiare e conoscere cose nuove, pervaso da un senso di curiosità perenne. Di come i suoi impegni lo catturassero continuamente, tanto da essere sempre molto dedito al lavoro, sia per il lungo tempo passato fuori casa sia per il bisogno e la voglia di continuare ad occuparsi di quelle tematiche nelle poche ore in cui rientrava a casa. “Noi abbiamo sempre cercato di godere di qualsiasi momento potesse dedicarci, sia di apprendere da lui la passione nel dedicarsi ad una causa”.

Tra i presenti molti altri esponenti politici tra i quali Esterino Montino (ex senatore ed ex sindaco di Fiumicino), Monica Cirinnà (ex senatrice), Massimiliano Umberti, Federica Desideri, Antonella Melito (consigliera comunale Pd), Enzo Foschi (segretario Pd Roma), Enzo Proietti (ex presidente Aic), Federico Proietti (capogruppo Pd IV municipio), Goffredo Bettini.

Innumerevoli le personalità note di Colli Aniene tra i quali Luigi e Claudio Polito, Vincenzo Luciani, tanti dipendenti e dirigenti Aic, Mimmo Pietrangeli (detto Mimmo Cervelletta), Gigia Di Virgilio (ex presidente soci Coop e assessore IV municipio), commercianti della prima ora e pionieri della nascita di Colli Aniene per onorare Ennio Signorini che ha contribuito con Virgilio Melandri alla fondazione del quartiere, 50 anni fa.

Un ricordo di Ennio Signorini

Attraverso il suo libro “Dal Mandrione a Torre Maura – Diario di un borgataro emancipato”

Addio ad Ennio Signorini, figura storica del movimento cooperativo a Roma

Da sempre impegnato nella politica e nel movimento cooperativo, si è spento domenica 17 marzo dopo un lungo periodo di malattia

