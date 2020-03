Roma, 17 marzo 2020. Da oggi prende avvio “Lettere agli studenti”, rubrica a cura della professoressa Lilia Bellucci, con lettere pensate e scritte come attività di laboratorio per proseguire la didattica della letteratura a distanza e, nello stesso tempo, invitare gli studenti (nel nostro caso di scuola superiore) a raccontare e rielaborare quanto stanno vivendo in tempi di Coronavirus.

Insegnare e vivere hanno un aspetto in comune: la sfida della conoscenza e dell’apprendimento.

Docenti e alunni condividono incessantemente l’impegno alla completezza della propria dimensione umana. Si studia e si vive per essere migliori e per contribuire al bene della comunità. Ai tempi del Coronavirus, nessuno di loro può retrocedere da questa sfida. La didattica non può essere distante. Da qui le “Lettere agli studenti”: i miei e tutti.

Se il dialogo non può più svolgersi nelle aule, una lettera diventa provocazione al ritrovarsi: è individuale e nello stesso tempo collettiva, riflessiva e nello stesso tempo informativa, intima e nello stesso tempo pubblica, e chiede risposte.

La rubrica propone letture di testi che possono diventare un laboratorio di scrittura, ma soprattutto richiama quell’equivalenza tra letteratura e vita, da cui tutti possiamo trarre sempre alimento e conforto per la nostra mente e il nostro cuore.

Certamente non si può insegnare a vivere e, come ha scritto Edgar Morin, “non ci sono ricette di vita. Ma si può insegnare a legare i saperi alla vita”.

E con i saperi e la vita, si possono custodire altri legami importanti, quelli tra chi insegna e chi apprende, tutti ugualmente studenti nella “scuola della vita”.

Lilia Bellucci

Lettere agli studenti 1. – Chiusi in una stanza