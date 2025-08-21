L’incubo dei contratti “pirata” nella Capitale: cuochi pagati da lavapiatti, e mansioni non corrisposte

A Roma, in alcuni ristoranti, c’è un mondo che quasi sempre rimane nascosto, e che pochi vedono: quello dei contratti “pirata”. Un sottobosco dove le qualifiche e i diritti dei lavoratori si confondono, dove un cuoco può essere registrato come lavapiatti e un direttore di sala come semplice cameriere.

E non è solo questione di stipendio: pensioni, tutele, formazione professionale e dignità spariscono insieme a queste anomalie contrattuali.

Chi lavora in questo universo sa che ogni turno può significare non ricevere quanto gli spetta realmente. Secondo la Confcommercio, un cuoco può perdere fino a 4.000 euro lordi l’anno, un macellaio 5.800, un magazziniere quasi 8.000. E oltre al salario mancano contributi previdenziali, che in alcuni casi superano 1.500 euro all’anno.

Ma il problema non colpisce solo i lavoratori. Anche i clienti se ne accorgono: piatti mediocri, servizio lento, locali che aprono e chiudono senza logica.

La concorrenza diventa sleale: chi rispetta le regole investe nella formazione e nella qualità, chi aggira le normative risparmia sulle tutele, ma a scapito del gusto, dell’esperienza e dell’immagine stessa della città.

E come se non bastasse, in alcuni casi i contratti pirata diventano strumenti di gestione opaca e attività criminali, con ristoranti usati per riciclare denaro e intestati a prestanome. Una ferita che coinvolge economia, reputazione e sicurezza.

Le associazioni di categoria lanciano l’allarme: bisogna intervenire con regole uniformi, retribuzioni eque e formazione professionale per tutti.

Solo così la Capitale potrà vantare una ristorazione di qualità, che valorizzi i talenti, protegga i lavoratori e offra ai cittadini e ai turisti un’esperienza degna del nome di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.